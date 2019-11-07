Шприци, ризик інфекції й невідомі пігулки: як обходяться в РФ з бранцем Кремля після голодування

Українському політв'язню, військовослужбовцю ЗСУ Олександру Шумкову колють уколи з невідомою речовиною та дають невідомі таблетки в тюремній лікарні Тверської області. Це почалося після того, як бранця Кремля змусили припинити протестне голодування, погрожуючи примусовим годуванням.

Про це повідомила його тітка Людмила Шумкова на своїй сторінці в Фейсбуці. За її інформацією, Шумкова в тюремній лікарні міста Торжок Тверської області відвідав його адвокат Роман Лизлов. Адвоката довго не допускали до Олександра. Але згодом йому стало відомо, що бранець припинив голодування під загрозою примусового годування.

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Він голодував з 14 жовтня з вимогою до РФ припинити використовувати бранців задля тиску на Україну. А також щоб нарешті російський омбудсмен зреагувала на його листи та публічні заяви українського омбудсмена Денисової про те, що Шумков потребує медичного обстеження.

Сашко блідий, у нього не припиняються головні болі та болі в області спини, турбують судоми. Потрібного лікування не надають, проте дають невідомі пігулки та призначено курс уколів, яких саме і для чого невідомо. Як розповів своєму адвокату Олександр, шприци з невідомою речовиною розпаковуються та заповнюються в іншому приміщенні, у зв'язку з чим є ризик отримати інфекційне зараження,

– проінформувала Шумкова.

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За її словами, керівник закладу на питання адвоката відповідати відмовляється, відправляє до лікаря. А лікаря немає, його знайти неможливо. Від відвідин Уповноваженої з прав людини по Тверській області Єгорової - результату жодного, додала родичка бранця.

Вона також повідомила, що адвокат Шумкова підготував низку відповідних звернень та скарг, а також про ситуацію, що склалася, повідомив у Посольство України в РФ. Наразі реакції жодної.



Шумков був охоронцем Дмитра Яроша

Також досі немає реакції уповноважених державних інституцій України щодо загрозливої ситуації з Шумковим. Офіс Президента України, Офіс Омбудсмана України, Міністерство закордонних справ України та Департамент консульської служби МЗС України поки що мовчать. Відомо, що протягом майже місяця голодування українського політв'язня Олександра Шумкова його тітка щотижня надсилала листи до уповноважених державних відомств. Але за її словами, з незрозумілих причин отримувала виключно "відписки".

Раніше тітці українського політв'язня Олександра Шумкова погрожували.

Сталося це, коли вона опублікувала лист свого племінника про початок голодування. За словами жінки, погрози фізичної розправи до неї почали надходити з фейкового акаунту 15 жовтня. 16 жовтня вона подала заяву про погрози до поліції та СБУ. СБУ переправили справу до поліції та надали телефонний номер, за яким можна дізнатися про результати розгляду заяви. Проте на телефонні дзвінки родички бранця не відповідають.

Важливо додати, що Олександр Шумков під час голодування відповів на питання, які передав йому адвокат для BBC News Ukrainian.



Олександр Шумков

Що відомо про Олександра Шумкова?

З 2006 року – член херсонського осередку Спілки української молоді, організатор просвітницьких історичних івентів. Учасник Революції Гідності та російсько-української війни на Донбасі, ексохоронець колишнього керівника "Правого сектору" Дмитра Яроша, військовослужбовець ЗСУ.

З кінця 2015 по 2017 роки включно Олександр працював у військовій прокуратурі на Херсонщині. Як військовослужбовець-контрактник з вищою юридичною освітою, він залучався у якості дізнавача до військових правоохоронних органів, де займався розшуком та дізнанням дезертирів.

У російському полоні перебуває вже третій рік. У серпні 2017-го його підступно викрали з України та незаконно заарештували у Брянському СІЗО. Бранець Кремля каже, що його переправили через українсько-російський кордон ФСБ за змовою українських спецслужб і контрабандистів, проти яких він боровся.

Його адвокат Олексій Барановський з імовірною причетністю українських спецслужб до викрадення пов'язує те, що Шумкова не повернули в Україну у результаті обміну "35 на 35".

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Що відомо про справу Шумкова?

У РФ Шумкова незаконно засудили за "екстремізм" – членство у "Правому секторі" – до 4 років російської тюрми, де катують. ФСБ проводило 24-годинний безперервний допит і неодноразово намагались схилити до співпраці, але українець твердо стоїть на своєму і від переконань не відмовляється. Наразі заручник Кремля мав відбувати пів року в одиночній камері, в бараці посиленого режиму виправної колонії №4 міста Торжок Тверської області.

Після масштабного обміну "35 на 35" з початку вересня російські тюремники посилили на Шумкова фізичний і психологічний тиск, вдаються до провокацій, проводять в камері незаконні обшуки та вилучають особисті речі бранця. Олександр пов'язує це зі своїм відеозверненням до України від 20 серпня та активізацією своєї правозахисної діяльності. Наразі в російському суді змушені розглядати його позов щодо скасування незаконного перебування в штрафному ізоляторі.