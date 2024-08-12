Как защитить свои персональные данные от интернет-преступников: советы от киберполиции

Киберполиция представила очередную серию проекта "Кибербезопасность.UA". Специалисты по кибербезопасности предоставили рекомендации, которые помогут уберечь личные данные в сети.

Кроме того, эти простые советы также снизят риски попадания на крючок мошенников в сети, обезопасят вас от киберпреступников и защитят данные в киберпространстве.

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Какие советы дальше киберспециалисты, чтобы уберечься от интернет-мошенников

Среди рекомендаций, которые предоставили в департаменте киберполиции НПУ по защите своих персональных данных от интернет-преступников, содержатся такие советы:

Используйте сложные пароли: они должны содержать не менее десяти символов, включая большие и маленькие буквы, цифры и спецсимволы. Для каждого ресурса стоит использовать разные пароли. Менеджеры паролей помогут хранить все пароли безопасно и удобно.

они должны содержать не менее десяти символов, включая большие и маленькие буквы, цифры и спецсимволы. Для каждого ресурса стоит использовать разные пароли. Менеджеры паролей помогут хранить все пароли безопасно и удобно. Активация двухфакторной аутентификации – еще один важный шаг для защиты ваших учетных записей. Используйте телефон, альтернативную почту или сервисы, генерирующие одноразовые пароли. Проверяйте количество устройств, подключенных к вашим учетным записям, и меняйте пароли, если обнаружите неизвестные устройства.

– еще один важный шаг для защиты ваших учетных записей. Используйте телефон, альтернативную почту или сервисы, генерирующие одноразовые пароли. Проверяйте количество устройств, подключенных к вашим учетным записям, и меняйте пароли, если обнаружите неизвестные устройства. Не переходите по сомнительным ссылкам , особенно если в адресной строке браузера видите восклицательный знак. Если видите значок замка, это указывает на безопасное соединение.

, особенно если в адресной строке браузера видите восклицательный знак. Если видите значок замка, это указывает на безопасное соединение. Старайтесь не использовать публичный Wi-Fi. Включайте Bluetooth и Wi-Fi только тогда, когда ими пользуетесь.

Включайте Bluetooth и Wi-Fi только тогда, когда ими пользуетесь. Блокируйте компьютер и другие гаджеты, если отходите от них .

. Осуществляйте финансовые и другие конфиденциальные операции только с собственных гаджетов .

. Регулярно делайте резервное копирование данных на онлайн-сервисы или сохраняйте копии на внешних носителях (SDD, HDD).

на онлайн-сервисы или сохраняйте копии на внешних носителях (SDD, HDD). Пользуйтесь только лицензионными программами и своевременно и систематически обновляйте их. Избегайте использования российского программного обеспечения.

Избегайте использования российского программного обеспечения. Перед установкой приложений внимательно читайте условия обработки персональных данных и политику конфиденциальности. Избегайте малоизвестных или сомнительных программ, которые требуют доступ к вашим данным, например камеры, микрофона или контактов. Загружайте программы только из официальных магазинов.

Киберспециалисты призвали граждан помнить, что все, что публикуется в интернете, может остаться там надолго. Поэтому стоит быть осторожным с информацией, которую раскрываете, особенно через социальные сети. Это может защитить от возможных злонамеренных действий мошенников.