Как защитить свои персональные данные от интернет-преступников: советы от киберполиции
Источник:Национальная полиция Украины
Киберполиция представила очередную серию проекта "Кибербезопасность.UA". Специалисты по кибербезопасности предоставили рекомендации, которые помогут уберечь личные данные в сети.
Кроме того, эти простые советы также снизят риски попадания на крючок мошенников в сети, обезопасят вас от киберпреступников и защитят данные в киберпространстве.
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Какие советы дальше киберспециалисты, чтобы уберечься от интернет-мошенников
Среди рекомендаций, которые предоставили в департаменте киберполиции НПУ по защите своих персональных данных от интернет-преступников, содержатся такие советы:
- Используйте сложные пароли: они должны содержать не менее десяти символов, включая большие и маленькие буквы, цифры и спецсимволы. Для каждого ресурса стоит использовать разные пароли. Менеджеры паролей помогут хранить все пароли безопасно и удобно.
- Активация двухфакторной аутентификации – еще один важный шаг для защиты ваших учетных записей. Используйте телефон, альтернативную почту или сервисы, генерирующие одноразовые пароли. Проверяйте количество устройств, подключенных к вашим учетным записям, и меняйте пароли, если обнаружите неизвестные устройства.
- Не переходите по сомнительным ссылкам, особенно если в адресной строке браузера видите восклицательный знак. Если видите значок замка, это указывает на безопасное соединение.
- Старайтесь не использовать публичный Wi-Fi. Включайте Bluetooth и Wi-Fi только тогда, когда ими пользуетесь.
- Блокируйте компьютер и другие гаджеты, если отходите от них.
- Осуществляйте финансовые и другие конфиденциальные операции только с собственных гаджетов.
- Регулярно делайте резервное копирование данных на онлайн-сервисы или сохраняйте копии на внешних носителях (SDD, HDD).
- Пользуйтесь только лицензионными программами и своевременно и систематически обновляйте их. Избегайте использования российского программного обеспечения.
- Перед установкой приложений внимательно читайте условия обработки персональных данных и политику конфиденциальности. Избегайте малоизвестных или сомнительных программ, которые требуют доступ к вашим данным, например камеры, микрофона или контактов. Загружайте программы только из официальных магазинов.
Киберспециалисты призвали граждан помнить, что все, что публикуется в интернете, может остаться там надолго. Поэтому стоит быть осторожным с информацией, которую раскрываете, особенно через социальные сети. Это может защитить от возможных злонамеренных действий мошенников.