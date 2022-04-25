Шарий напрямую сотрудничает с Администрацией президента России – Департамент госбезопасности Литвы

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий отрицает свое сотрудничество с Кремлем. Однако в Литве нашли доказательства, что он лжет.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и обнародовал документ Департамента государственной безопасности Литвы. Там говорится, что у Шария есть прямые контакты с администрацией Владимира Путина.

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"Шарий отрабатывает там свою зарплату. Мы и не колебались. Но теперь это уже не секрет на международном уровне. Юрист Марк Фейгин поделился документом от ДГБ Литвы", – отметил Гончаренко.

Выполнение задач Кремля

По информации из документа, Шарий является публичным лицом, которое Россия использует для получения политического и информационного влияния за рубежом. Выделили, что деятельность пропагандиста является не его политической позицией, а выполнением вражеских задач.

ДГБ также считает, что присутствие Шария в Литовской Республике угрожает государственной безопасности. Ну что Толик, как там Испания, не очень припекает голову? Жди продолжения,

– написал Гончаренко.

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