Российский пропагандист Анатолий Шарий оскорбил Украину. Комментируя расследование его финансовых махинаций в Украине, он написал оскорбительные слова и цинично заявил, чтобы их распространили.

Это не первые высказывания пропагандиста против Украины. Ведь он также блогер, поэтому и раньше постоянно заявлял о своей антиукраинской позиции.

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Пророссийский Шарий снова выступает против государства

Он цинично и нагло заявил, чтобы его слова с оскорблением государства опубликовали в СМИ. Там он цинично называет страну "ваш вонючий мусорник" так говорит, что государство якобы не должно волновать, что он "делает, покупает, продает или выменивает".

Ведь якобы "все, что меня связывает с этим дебильным недогосударством – гражданство, такое же вонючее, как сама помойка".

Также добавил, что от этого гражданства ему "нет толку". Хотя стоит вспомнить, что Анатолий Шарий неоднократно пытался "пробиться" на выборах в Украине.

В 2019 году он хотел баллотироваться в Верховную Раду. Однако ЦИК отказал ему в регистрации, ведь пророссийский Шарий не проживал на территории Украины более 5 лет.

Зато его партия получила чуть более 2% голосов избирателей.

В августе 2020 года Шарий участвовал в выборах депутатов. Он был союзником по ОПЗЖ и распространял агитационные материалы с картой Украины без Крыма.

Зато теперь, когда за его пророссийскую позицию в Украине открыли уголовные дела, Шарий заявляет, что якобы это государство "уж со мной точно не имеет ничего общего, кроме записи в паспорте".

В конце своего пропагандистского спича он в традиционной для российской пропаганды риторике упомянул о Донбассе и тарифах на коммунальные услуги.

Что стоит знать про Шария Это пророссийский пропагандист, блогер и бывший журналист украинского происхождения.

Он покинул Украину в 2012 году. На тот момент против него уже было открыто два дела.

Первое по стрельбе в McDonald's , а второе – из-за якобы инсценировки покушения на самого себя.

Он жил в Литве, где получил убежище, но впоследствии власти начали проверки. В 2021 году стало известно, что Литва отменила ему статус беженца и объявила персоной нон-грата.

Он уехал в Нидерланды, а затем в Испанию.

Пророссийский Шарий последние новости

В феврале 2021 года Украина объявила ему о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия людей. Сам Шарий говорит, что дело против него – "политическое".

Впоследствии его объявили в розыск, ведь он не явился на допросы.

19 июня нардеп Алексей Гончаренко заявил, что против пророссийского блогера Анатолия Шария открыли новые уголовные дела. Они касаются и отмывания доходов и уклонения от уплаты налогов.



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