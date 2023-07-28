Работали на ФСБ: Шария и экс-главу полиции Винницкой области будут судить за госизмену
Источник:Офис генпрокурора
Дело против пророссийского блоггера Анатолия Шария и бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова отправили в суд. Их будут судить за государственную измену.
Следствие установило, что бывший глава областной полиции, находясь в Крыму, с 2018 года сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.
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Шевцов привлек к сотрудничеству Шария
Он предоставил своему куратору данные об украинских политиках, главах предприятий, владельцах Интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины.
Для этого пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы,
– отметили в сообщении.
Впоследствии этот экс-руководитель винницкой областной полиции привлек к сотрудничеству Шария, и он согласился выполнять задания ФСБ.
Шарий с 2019 года живет в Испании, оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.
"Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания", – отметили в Офисе генпрокурора.
Оба обвиняются в государственной измене, совершенной по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).
СБУ ранее сообщила о подозрении Шарию
СБУ в июле 2023 года объявила новое подозрение Шарию и установила доказательства его работы на ФСБ.
По заказу российских спецслужб он участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных.
"Смонтированные" сюжеты враг затем использовал для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.
По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5 службы ФСБ Косенко М.Ю.
Шевцов разработал для ФСБ план диверсий в Украине
В марте 2023 года СБУ сообщила, что собрала неопровержимые доказательства вины Шевцова. Он по собственной инициативе способствовал спецслужбе России в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый "План по проведению диверсионной работы на территории Украины".
Как в случае с Шарием, куратором был сотрудником 5 службы ФСБ Косенко.
Особое внимание предатель уделял сбору данных об объемах и путях поступления в Украину международной военной помощи.