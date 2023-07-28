Работали на ФСБ: Шария и экс-главу полиции Винницкой области будут судить за госизмену

Дело против пророссийского блоггера Анатолия Шария и бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова отправили в суд. Их будут судить за государственную измену.

Следствие установило, что бывший глава областной полиции, находясь в Крыму, с 2018 года сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

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Шевцов привлек к сотрудничеству Шария

Он предоставил своему куратору данные об украинских политиках, главах предприятий, владельцах Интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины.

Для этого пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы,

– отметили в сообщении.

Впоследствии этот экс-руководитель винницкой областной полиции привлек к сотрудничеству Шария, и он согласился выполнять задания ФСБ.

Шарий с 2019 года живет в Испании, оттуда организует пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.

"Сообщники создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания", – отметили в Офисе генпрокурора.

Оба обвиняются в государственной измене, совершенной по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

СБУ ранее сообщила о подозрении Шарию

СБУ в июле 2023 года объявила новое подозрение Шарию и установила доказательства его работы на ФСБ.

По заказу российских спецслужб он участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где россияне допрашивают украинских пленных.

"Смонтированные" сюжеты враг затем использовал для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5 службы ФСБ Косенко М.Ю.

Шевцов разработал для ФСБ план диверсий в Украине

В марте 2023 года СБУ сообщила, что собрала неопровержимые доказательства вины Шевцова. Он по собственной инициативе способствовал спецслужбе России в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый "План по проведению диверсионной работы на территории Украины".

Как в случае с Шарием, куратором был сотрудником 5 службы ФСБ Косенко.

Особое внимание предатель уделял сбору данных об объемах и путях поступления в Украину международной военной помощи.