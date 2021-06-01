По словам Иванова, "эти деньги с московского счета Шарий заплатил за свою испанскую виллу по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, добавив необходимую сумму со своего счета в Испании".
Обратите внимание Литва объявила Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы
Журналист подчеркнул, что"прямо сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители".
Упомянутая вилла является не единственным объектом недвижимости Шария в Испании,
– сообщил Иванов.
По словам журналиста, ему также известно "о 120-метровых апартаментах по адресу: Calle Besos №2, Piso 1, Puerta 4, 43882 Calafell, Tarragona, которые были приобретены 14.04.2016 года по похожей схеме".
"Что-то мне подсказывает, что завтра на Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", – подытожил Иванов.
Шарий: последние новости
- Скандального пророссийского блогера 10 мая в Литве объявили персоной нон грата. Там также аннулировали все документы Шария.
- Кроме того, журналист Юрий Бутусов обнародовал доказательства того, что в течение 2019 – 2020 годов Шарий получал деньги на зарегистрированный в Москве банковский счет. Двое граждан России совершили два перевода. Их общая сумма составляла 670 тысяч евро.