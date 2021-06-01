За словами Іванова, "ці гроші з московського рахунку Шарій заплатив за свою іспанську віллу за адресою: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, додавши необхідну суму зі свого рахунку в Іспанії".
Зауважте Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата та анулювала всі його документи
Журналіст наголосив, що "просто зараз цим рахунком займаються іспанські правоохоронці".
Згадана вілла є не єдиним об'єктом нерухомості Шарія в Іспанії,
– повідомив Іванов.
За словами журналіста, йому також відомо "про 120-метрові апартаменти за адресою: Calle Besos №2, Piso 1, Puerta 4, 43882 Calafell, Tarragona, які були придбані 14.04.2016 року за схожою схемою".
"Щось мені підказує, що завтра на Анатолія чекає яскравий день, сповнений незабутніх вражень та нового досвіду", – підсумував Іванов.
Шарій: останні новини
- Скандального проросійського блогера 10 травня у Литві оголосили персоною нон ґрата. Там також анулювали усі документи Шарія.
- Окрім того, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив докази того, що упродовж 2019 – 2020 років Шарій отримував гроші на зареєстрований у Москві банківський рахунок. Двоє громадян Росії здійснили два перекази. Їхня загальна сума становила 670 тисяч євро.