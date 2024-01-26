Глава Евросовета отказался участвовать в выборах в Европарламент

Шарль Мишель 26 января объявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент. Он сделал это на фоне критики своего решения.

Мишель подчеркнул: его объявление об участии в выборах в Европарламент "вызвало пристальное внимание СМИ и спекуляции". По словам политика, этого он предсказать не мог. В то же время Мишель подчеркнул, что не видит в своем решении ничего противоречивого.

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Я не хочу, чтобы это решение отвлекало нас от нашей миссии, подрывало этот институт (должность председателя Евросовета– 24 Канал) и наш европейский проект, а также никоим образом не использовалось для раскола Европейского совета,

– подчеркнул Мишель.

Он отметил, что Евросовет должен без устали работать ради европейского единства. Кроме того, Мишель отметил, что пережил "личные нападки". Это заставляет его задуматься, какие последствия его предвыборных обязательств имеют для его родных.

"По всем этим причинам, а также для того, чтобы сохранить фокус моей миссии, я не буду баллотироваться на европейских выборах", – подытожил Мишель.

Почему Мишель хотел баллотироваться в Европейский парламент

О том, что Мишель намерен баллотироваться в Европейский парламент, стало известно в январе 2024 года. Тогда говорилось, что он может досрочно завершить пребывание в должности главы Евросовета. Отмечали, что за время пребывания в должности Мишель накопил большой опыт для того, чтобы помочь гражданам. Отмечали, что Мишель имеет сильное видение "Европы 2030".