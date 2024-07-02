Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что любой переговорный процесс упирается в то, на что готовы пойти разные стороны.

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Что известно об ультиматуме Путина

Как отметил Шарп, Путин недавно внезапно озвучил наглые требования для Украины. Важно, что он это сделал лично, а не через различных прихвостней вроде Медведева.

Если президент выдвигает такие требования, а потом отказывается или идет на компромиссы, то это отступление от собственных позиций. Очевидно, что он отрезает себе путь к отступлению. Он с самого начала оказался в непростой ситуации, когда напал на Украину,

– сказал Шарп.

Мотивацией Путина было желание "навсегда решить" украинский вопрос. И тут любой результат, при котором Украина остается, является поражением для Путина. Запад не имеет права давить на наше государство относительно переговоров.

Но вполне может быть, что после возможной победы Трампа на выборах в США может начаться переосмысление подходов к переговорам. Однако сейчас рано что-то об этом говорить.

Война в Украине: кратко