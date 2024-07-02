Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що будь-який переговорний процес впирається на те, на що готові піти різні сторони.

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Що відомо про ультиматум Путіна

Як наголосив Шарп, Путін нещодавно раптово озвучив нахабні вимоги для України. Важливо, що він це зробив особисто, а не через різних прихвоснів на кшталт Мєдвєдєва.

Якщо президент висуває такі вимоги, а потім відмовляється або ж йде на компроміси, то це відступ від власних позицій. Очевидно, що він відрізає собі шлях до відступу. Він з самого початку опинився у складній ситуації, коли напав на Україну,

– сказав Шарп.

Мотивацією Путіна було бажання "назавжди вирішити" українське питання. І тут будь-який результат, при якому Україна залишається, є поразкою для Путіна. Захід не має права давити на нашу державу щодо перемовин.

Але цілком може бути, що після можливої перемоги Трампа на виборах у США може початися переосмислення підходів щодо перемовин. Однак зараз рано щось про це говорити.

Війна в Україні: коротко