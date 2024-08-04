Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что Израиль официально не подтверждал, что причастен к ликвидации Хании. Но это типичная история для тайных спецопераций.

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Также на Ближнем Востоке важно понятие чести. И на такие "пощечины" нужно отвечать. А если никто не взял ответственность, то можно и все замять.

За 11 лет Израиль сделал много операций в Сирии. Но, чтобы не прижимать сирийский режим к стенке, там не брали на себя ответственность за большую долю операций. В Сирии тоже ничего об этом не заявляли. Хотя со временем начали обвинять Израиль,

– заметил Шарп.

Как могли уничтожить Ханию

Как отметил Шарп, есть разные версии, что там вообще произошло. Известно, что Хания находился в резиденции, которую строго охраняют. Там проживают важные гости и союзники Ирана.

Сначала звучали версии, что по месту пребывания Хании прилетела ракета. Возможно, она даже была не из Ирана. Или самолет 5 поколения незаметно залетел на территорию Ирана и нанес удар.

Также была версия о противотанковой управляемой ракете. Израиль имеет достаточный широкий спектр таких ракет с возможностью точно поразить цель на значительных расстояниях.

Вдруг пошли публикации в изданиях The New York Times, The Telegraph. Важно, что NYT – это такой канал "слива", куда источники санкционировано, а иногда и нет сливают достаточно достоверную информацию. Журналисты общались с определенными источниками, которые сообщили, что Хания подорвался из-за взрывного устройства, которое было внутри его номера,

– сказал Шарп.

Это означает, что кто-то или завербовал охрану, или это место очень плохо охраняли. В первом случае это будет чрезвычайно сильной "пощечиной" для Ирана. Ведь здесь речь идет о предательстве. Именно поэтому Иран сейчас придерживается версии об управляемой противотанковой ракете. Хотя это тоже провал, что кто-то может ходить по Тегерану с таким оружием, а потом успешно убежать.

Склоняюсь к версии NYT о взрывном устройстве. Хотя и эта операция была бы чрезвычайно сложной,

– заметил Шарп.