Ше 6 Героев Украины: Зеленский наградил украинских военных командиров
Источник:Указ Президента
Президент Владимир Зеленский отметил еще 152 украинских защитников. Шестерым военным присвоили звание Героя Украины.
Трое защитников отметили посмертно. Об этом в своем обращении рассказал президент, сообщает 24 канал.
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Президент наградил украинских защитников
Зеленский рассказал, что перед записью вечернего обращения к украинцам он традиционно подписал указ о награждении украинских героев.
Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно,
– отметил президент.
Глава государства посмертно присвоил звание Героя Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Бондаруку Виталию Анатольевичу.
Кроме этого, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и верность военной присяге Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":
- майору Вересу Кириллу Кирилловичу;
- полковнику Зугравому Александру Вячеславовичу;
- полковнику Кулагину Родиону Анатольевичу;
- подполковнику Старченко Сергею Александровичу;
- майору Царенко Андрею Юрьевичу.
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
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