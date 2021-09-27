Теперь приговор суда вступил в силу. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников.

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Адвокат узнал о принудительном отправлении Габышева в клинику от сотрудников изолятора.

Шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что во время судебного заседания отвергали аргументы защиты, о том, что:

вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана;

при задержании в январе не доказана; выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости – необоснованны.

Сам Александр Габышев в последнем слове на суде сказал, что его уголовное дело – политическое. Более того, защита шамана планирует подать жалобы в кассационный суд. В случае отказа – в Европейский суд по правам человека.

Что известно о шамане Габышеве