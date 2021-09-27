Тепер вирок суду набув чинності. Про це повідомив адвокат Олексій Прянишников.
До теми Йшов виганяти Путіна: Якутського шамана примусово запроторили до психлікарні
Шамана, що хотів здійснити "обряд вигнання Путіна", відправили у психлікарню
Адвокат дізнався про примусове відправлення Габишева в клініку від співробітників ізолятора.
Шамана відвезли до лікарні, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі,
– мовиться у повідомленні.
Варто відзначити, що під час судового засідання відхиляли аргументи захисту, щодо того, що:
- провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів при затриманні в січні не доведена;
- висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність – необґрунтовані.
Сам Олександр Габишев у останньому слові на суді сказав, що його кримінальна справа – політична. Ба більше, захист шамана планує подати скарги до касаційного суду. У разі відмови – до Європейського суду з прав людини.
Що відомо про шамана Габишева
- У березні 2019 року шаман Олександр Габишев, що родом з російського регіону Якутії, вирушив у Москву для проведення "обряду вигнання Путіна". Він заявив, що повинен вигнати Путіна з Москви, бо бог йому сказав, що глава Росії є демоном.
- Згодом він зібрав мітинг проти Путіна. Восени 2019 року його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області.
- У червні 2020 року він знову хотів рушити в Москву. Та його, за рішенням суду, госпіталізували в Якутський психдиспансер.
- Згодом справа набула розголосу, люди протестували та вимагали звільнити шамана.
- У січні 2021 року його знову госпіталізовували в психдиспансер.