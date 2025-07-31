Этим летом будет два года с начала большого контрнаступления ВСУ. Несмотря на героизм военных, существенных территориальных достижений Украине тогда достичь не удалось. После этого Киев сменил стратегию с наступления на оборону. Что стало главной причиной неудачи? Историки еще будут спорить: то ли задержки западной помощи, то ли провалы в военно-политическом планировании, или то, что враг успел построить укрепления, которые невозможно было прорвать.

Но кое-что очевидно уже сейчас – дроны стали решающим инструментом на поле боя. И представьте ситуацию: именно в разгар контрнаступления, когда "мавики" должны были спасать жизни и корректировать артиллерию, нет почти 700 беспилотников. Партия просто якобы "исчезает на границе". Об этой ситуации 24 Канал писал еще осенью 2023-го: журналисты-расследователи проанализировали родственные и деловые связи фигурантов истории, опросили десятки волонтеров и даже вышли на следы, которые вели в страну-агрессор.

Через несколько месяцев полиция официально подтвердила разоблачение схемы: деньги брали – дроны не поставляли. А на прошлой неделе стало известно об экстрадиции в Украину главной фигурантки производства из Объединенных Арабских Эмиратов. Впервые за время полномасштабной войны удалось добиться экстрадиции именно из этой страны с очень "особым процессуальным подходом".

Как это стало возможным? Какова была роль нас как журналистов и обманутых волонтеров в этом детективном сюжете? Читайте далее в нашем материале, построенном на эксклюзивном интервью с заместителем главы Национальной полиции Андреем Небытовым.

Когда дроны нужны "на вчера", а их нет

Все началось летом 2023 года, когда дроны были нужны буквально "на вчера". Волонтеры – от одиночных инициатив до крупных организаций – ищут любую возможность купить "мавики". Фонду 24, основанному нашим медиа, становится известно о поставщике, который якобы возит дроны из Польши на треть дешевле, чем на украинском рынке – за 193 тысячи гривен.

Фонд оплачивает одну единицу, ждет месяц, но Mavic 3T не поступает. От поставщика слышим стандартные оправдания: "есть проблемы на границе". После давления нам возвращают средства. И кажется, что инцидент исчерпан. Однако впоследствии выясняется: возврат сделали "по акции" только нам как журналистам. Все остальные волонтеры, которые так же кидали деньги на дроны, – не получили ни товара, ни денежного перевода.

После общения с волонтерами и анализа документов мы устанавливаем, что к истории непосредственно причастны три человека:

Матякина Олеся Александровна – владелица ФЛП, на который волонтеры в основном перечисляли средства;

– владелица ФЛП, на который волонтеры в основном перечисляли средства; Ткаченко Назар Сергеевич – бизнес-партнер Матякиной, у него была доверенность на распоряжение ее ФЛП;

– бизнес-партнер Матякиной, у него была доверенность на распоряжение ее ФЛП; Приступа Ирина Витальевна – координатор, которая отвечала за "логистику" и связь с клиентами.

Фигуранты мошеннической схемы на дронах / Фотографии взяты из соцсетей

Обратите внимание! В нашем материале фигурировала также волонтер Ани Саакян. Ее Приступа привлекла к коммуникации с клиентами. Однако к Саакян как к злоумышленнице правоохранители вопросов не имели, в отличие от трех других упомянутых лиц.

В феврале 2024 года Нацполиция официально подтверждает мошенническую схему. Ткаченко и Приступе избирают меры пресечения. Но главная фигурантка – Матякина – на тот момент находится за границей в Турции. И большинство обманутых волонтеров уже не верят, что ее когда-то экстрадируют.

Однако уже сейчас можно сказать точно – сбежать ей не удалось.

От правосудия не скрыться даже в Эмиратах

Об объявлении Матякиной в международный розыск Интерполом стало известно еще в начале весны 2024 года. А 23 июля 2025-го официально подтвердили: ее экстрадировали в Украину.

Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказывает: вытащить главную фигурантку мошеннической схемы из Объединенных Арабских Эмиратов (именно туда она выехала из Турции) было непросто. Но расследование не останавливалось ни на день. В нем помогали, в частности, волонтеры, которые передавали следствию информацию, найденную по всем возможным каналам.

Это первый случай экстрадиции из ОАЭ за время полномасштабного вторжения. Несмотря на специфику этой страны и ее отношения с Интерполом, удалось добиться решения, чтобы ее задержали и выдали нам по процедуре экстрадиции,

– отмечает Небытов.

Экстрадиция из ОАЭ организатора схемы на дронах / Фото предоставлено 24 Каналу Национальной полицией Украины

Из-за военного положения экстрадиция в Украину затруднена не только со стороны ОАЭ, но и даже из "дружественных" стран. По их законам, если в государстве есть риски для жизни – выдачу могут заблокировать. Но в данном случае удалось пройти все круги и достичь результата.

В то же время Небытов вспоминает еще одну историю: о гражданине России, которого разыскивали за угон авто в Украине. Его удалось экстрадировать из Италии. Однако перед тем итальянские правоохранители дважды приезжали в Украину, чтобы проверить условия содержания.

Итальянцы дважды приезжали, чтобы посмотреть, какие же условия содержания будут у этого россиянина. В конце концов согласовали экстрадицию. Сейчас он у нас в следственном изоляторе. То же, я надеюсь, будет и с организатором схемы на дронах,

– сказал чиновник.

По словам Небытова, кейс с мошенничеством на беспилотниках – это не просто первый успех такого сотрудничества с ОАЭ, но и важный сигнал для всех, кто надеется сбежать от украинского правосудия за границу.

Правоохранители экстрадировали из ОАЭ главную фигурантку схемы на дронах / Фотографии предоставлены 24 Каналу Нацполицией

Интересно! С начала этого года Украина уже экстрадировала 85 преступников, которые скрывались от правосудия за пределами государства.

Люксовые авто, квартиры и деньги волонтеров

Полиция утверждает: организаторы схемы нанесли ущерб на более 50 миллионов гривен. Это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли бы работать на Силы обороны именно в самый горячий период контрнаступления.

Официально известно о 108 пострадавших – это те, кому не вернули деньги и кто об этом заявил. Всего зафиксировано 99 эпизодов мошенничества.

Судя по открытым данным, жили фигуранты не слишком скромно. Правоохранители арестовали 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма активов – более 20 миллионов гривен.

Небытов уточняет: организатор преступной схемы покупала люксовые машины (Maserati, Volkswagen T-roc) и даже успела приобрести квартиру, еще когда проживала в Турции. Ее сообщник приобрел BMW X7, а другая сообщница – вложилась в салон красоты на Волыни.

Вернут ли волонтерам и военным все более 50 миллионов – решит суд. Однако в Нацполиции предполагают: арестованных активов может хватить на компенсации.

Учитывая арестованное имущество, можно выйти на указанную сумму. Но возврат средств – это уже не наша компетенция. Это решает суд: что будет с деньгами, имуществом и как все распределят,

– объясняет Небытов.

Матякиной и ее сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы. И это – только за мошенничество.

Вспомним, что эта история не только о деньгах и схеме. Она также о подрыве доверия к волонтерам и украинской боеспособности во время большой войны.

По словам Небытова, к нему лично обращалось командование 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев – тогда они держали Угледар. Дронов не хватало, бойцы просили разобраться с ситуацией, правоохранители – оперативно отреагировали.

Сейчас Матякина под стражей. Однако когда дело дойдет до суда, военные вместе с волонтерами готовы доказывать, что эта схема непосредственно повлияла на обороноспособность страны.

Российский криптокошелек и семейный след

Андрей Небытов говорит: приговоры для трех главных фигурантов – вопрос времени. Однако нужно также полностью доказать, как именно в эту схему могли быть втянуты граждане или структуры из России. Расследование продолжается.

Установление российского следа в этом деле касается прежде всего контактов отдельных участников мошеннической схемы с гражданами или структурами, которые находятся непосредственно на территории России,

– объясняет Небытов.

По его словам, сейчас речь идет о финансовых каналах, логистических цепочках и инструментах маскировки переводов, которые использовались для вывода и легализации средств. В частности, через криптоактивы, обменные сервисы и прокси-структуры, имеющие выход на Россию.

Еще в первом материале 24 Канала на эту тему, который вышел осенью 2023-го, мы отмечали: часть средств волонтеров могла пойти на криптокошельки некоего Харченко Владимира Николаевича. Кстати, именно его фигуранты схемы пытались сделать крайним. Как мы выяснили, Харченко – гражданин России, хотя формально проживает в Испании.

Вопросы вызывают и родственные связи Олеси Матякиной, которые удалось установить нашему медиа:

у ее матери, вероятно, паспорт РФ;

брат Артем родился в Тамбове и служил в российской армии;

отец подписан в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" на страницы вроде "Новороссия, Сирия, Россия – нет фашизму и террору!”

Сама Матякина отрицает какие-либо связи с Россией. Она заявила, что и она, и ее родители – патриоты Украины, и обвинила наше издание в том, что мы якобы "на основе информации о месте рождения родственников подводим читателя к мысли, что она и ее семья работают на страну-агрессора".

Впоследствии стало известно, что Матякина подала в суд на 24 Канал и журналистов, которые готовили материал. Хотя историю освещали и другие медиа, мы – единственные, кого постигла такая судьба. Не исключаем, что главной причиной для иска стал именно тот факт, что в нашем материале больше всего деталей о следе страны-агрессора в этой истории.

Матякина подала в суд на 24 Канал / Скриншот с сайта "Судебная власть Украины"

Приговор, который в конце концов должен прозвучать

Заместитель главы Нацполиции Небытов считает, что и для государства, и для общества это дело является примером того, как украинские правоохранители, оказывается, способны расследовать сложные мошеннические схемы с международным элементом. И преградой для свершения правосудия не являются даже страны с такими "особыми процессуальными подходами" как, например, ОАЭ.

В то же время он отмечает роль волонтеров и активных граждан, которые поняли, что "полиция – это на самом деле инструмент, который должно использовать общество", – и готовы работать на то, чтобы главная фигурантка схемы на дронах и ее сообщники были наказаны.

Отдельно чиновник сделал акцент на роли журналистов:

Вы, средства массовой информации, четвертая ветвь власти. Все ваши расследования помогают по крупицам собирать информацию, чтобы потом сложить ее в одну цепочку. Поэтому я без преувеличения говорю: это очень важная работа.

Представляется, что с такими выводами заместителя главы Нацполиции не будут спорить и фигуранты этого дела. Они, очевидно, уже чувствуют, что справедливый приговор им придется ждать недолго.