Торговля людьми и отмывание денег: украинских беженок использовали в мошеннической схеме
- В Испании разоблачили схему отмывания денег, где использовали беженок из Украины.
- Задержали 12 подозреваемых и идентифицировали 55 потерпевших.
В Испании разоблачили схему отмывания денег с использованием беженок из Украины. На женщин открывали банковские счета, которые подключали к аккаунтам азартных игр.
Операция проводилась одновременно на территории Испании и Украины с помощью Интерпола и Европола. Об этом сообщили в Европоле и Нацполиции.
Что известно о схеме отмывания денег?
Расследование этого дела длилось два года и охватывало различные направления уголовной деятельности: торговля людьми, отмывание денег и мошенничество. Удалось задержать 12 подозреваемых, из них 8 – в Аликанте и 4 – в Валенсии.
Мошенники вербовали украинских женщин в уязвимом состоянии и отправляли их в Испанию. Там помогали получить статус временной защиты. Это позволяло им использовать банковские счета на имя жертвы. Позже они осуществляли различные финансовые операции на онлайн-платформах азартных игр и легализации незаконных средств.
Кроме этого, злоумышленники использовали похищенные личные данные граждан Испании и других государств для регистрации учетных записей. Им удалось автоматизировать ставки с помощью специальных систем. В общем они внесли ставки, сумма которых превышает 2,7 миллиона евро и сняли более 4,7 миллиона евро.
В результате операции:
- 12 подозреваемых арестованы (8 – в Аликанте, 4 – в Валенсии);
- 55 потерпевших идентифицировано;
- 9 обысков в Испании (6 – в Аликанте, 3 – в Валенсии);
- 8 обысков в Украине;
- 153 банковских счета в 11 странах заморожены, идентифицированы или заблокированы;
- Изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота;
- Изъято наличных денег: 73 000 евро, 4 200 долларов США, а также 200 000 евро в криптовалюте;
- Обнаружено более 3 000 похищенных кредитных карт и более 5 000 похищенных удостоверений личности граждан 17 государств.
Жертв заставляли открывать банковские счета и передавать государственные субсидии, полученные из-за их статуса беженцев. Часть незаконных средств инвестировали в элитную недвижимость.
Что известно о похожих случаях мошенничества?
В Днепропетровской области правоохранители провели масштабную операцию против кибермошенников, разоблачив 27 колл-центров, где работало более 1500 человек. Злоумышленники под видом работников инвестиционных компаний обманывали граждан Украины и других стран, заставляя вкладывать деньги через фальшивые платформы с якобы высокими доходами.
В Украине зафиксировали новую схему мошенничества, во время которой украинцам присылают электронные письма, якобы от Национального банка Украины. Мошенники имитируют официальную переписку, в частности от Департамента финансового мониторинга, с требованием предоставить документы, чтобы завладеть личными данными. Письма поступают из разных электронных адресов, а подписывают их вымышленные лица, которые якобы работают в НБУ.
Юрий Назаренко, гражданин Украины, признал вину в создании и управлении мошеннической платформой OnlyFake, которая с помощью искусственного интеллекта генерировала чрезвычайно реалистичные поддельные документы. За время существования сайта было изготовлено более 10 000 фальшивок, которые позволяли обходить верификацию в банках и на криптобиржах, принося преступнику сотни тысяч долларов.