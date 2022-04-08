Схема пропаганды: Россия Песковым тестирует, как население отреагирует на провал "спецоперации"
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что потери российских военных – большая трагедия. Однако реальную цифру он не назвал.
Сейчас в обществе такие настроения, что, несмотря на смерть и санкции, "спецоперацию" нужно довести до конца. Об этом в эфире рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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По его словам, Песков – лояльный элемент системы. Сам он ничего не говорит, ему только приказывают. Сейчас спикера Путина воспринимают в России как предателя.
"Пусть лучше предателем считают Пескова"
Однако это делают специально. Мол, лучше пусть изменником считают Пескова, а не Путина.
Это такая пропагандистская схема. Они тестируют на населении, как оно отнесется к тому, что цели "операции" не достигнут,
– подчеркнул Фейгин.
Он объяснил, что спикер Путина неслучайно заявил, что "операция" может завершиться мирным договором. Это – разведка реакции россиян.
"Однако нельзя исключать, что там действительно проходят обсуждения относительно наступательной операции на Востоке", – отметил правозащитник.