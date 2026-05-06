Выезд в Молдову за границу за 23 000 долларов: в Киеве организаторам схемы вручили подозрение

Киевлянин организовал схему, которая предусматривала незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу. Цена беспрепятственного выезда вне официальных пунктов пропуска – 23 000 долларов.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Смотрите также Зарабатывали на уклонистах: в Белой Церкви задержали организаторов преступной схемы

Что известно о незаконной схеме по выезду мужчин за границу?

Под процессуальным руководством прокуроров Днепровской окружной прокуратуры Киева 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

Следствие установило, что киевлянин искал военнообязанных мужчин, которые хотели сбежать из Украины. За 3 000 долларов он обещал "клиентам" организовать трансфер в Одессу, а оттуда за еще 20 000 долларов – незаконную переправку в Молдову вне официальных пунктов пропуска.

Организатор незаконной схемы был задержан при получении средств в размере 23 000 долларов. Ему инкриминируют часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет.

Справка! Во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за границу, кроме отдельных случаев. Речь идет о наличии отсрочки от мобилизации, официального бронирования, непригодности к службе, статуса многодетного родителя, сопровождения человека с инвалидностью или ухода за родственниками. Также страну могут покидать мужчины 18 – 22 лет, которые не подлежат мобилизации.

О каких похожих схемах недавно стало известно?

30 мая в Белой Церкви правоохранители задержали трех человек, которые организовали схему уклонения от мобилизации. Речь идет об инструкторе одного из отделов Белоцерковского территориального центра комплектования и его бывшем коллеге, который сейчас служит в Черниговской области.

Следствие установило, что за определенную сумму фигуранты аннулировали повестки и снимали мужчин с розыска и с воинского учета. Также среди услуг – оформление бронирования.

27 апреля были разоблачены схему, согласно которой злоумышленники "отмывали" деньги с оборонных контрактов через так называемый "конвертационный центр". Речь идет о сумме почти 700 миллионов гривен.

Председатель военно-врачебной комиссии на Закарпатье оформлял фиктивные отсрочки от мобилизации для военнообязанных мужчин. Схему разоблачили, мужчину задержали и изъяли более 11 миллионов гривен.