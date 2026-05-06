Про це інформує Київська міська прокуратура.

Що відомо про незаконну схему з виїзду чоловіків за кордон?

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури Києва 38-річному чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Слідство встановило, що киянин шукав військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли втекти з України. За 3 000 доларів він обіцяв "клієнтам" організувати трансфер до Одеси, а звідти за ще 20 000 доларів – незаконне переправлення до Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

Організатора незаконної схеми було затримано під час отримання коштів у розмірі 23 000 доларів. Йому інкримінують частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років.

Довідка! Під час дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за кордон, окрім окремих випадків. Мовиться про наявність відстрочки від мобілізації, офіційного бронювання, непридатності до служби, статусу багатодітного батька, супроводу людини з інвалідністю або догляду за родичами. Також країну можуть залишати чоловіки 18 – 22 років, які не підлягають мобілізації.

Про які схожі схеми нещодавно стало відомо?

30 травня у Білій Церкві правоохоронці затримали трьох осіб, які організували схему ухилення від мобілізації. Ідеться про інструктора одного з відділів Білоцерківського територіального центру комплектування та його колишнього колегу, який нині служить у Чернігівській області.

Слідство встановило, що за певну суму фігуранти анульовували повістки та знімали чоловіків із розшуку та з військового обліку. Також серед послуг – оформлення бронювання.

27 квітня були викрито схему, згідно з якою зловмисники "відмивали" гроші з оборонних контрактів через так званий "конвертаціний центр". Мовиться про суму майже 700 мільйонів гривень.

Голова військово-лікарської комісії на Закарпатті оформлював фіктивні відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків. Схему викрито, чоловіка затримано і вилучено понад 11 мільйонів гривень.