"Схемы" показали опустевшую базу российской армии в 30 километрах от границы с Украиной

В России пустеют военные базы окупантов. Это происходит из-за "расконсервирования" советской техники. Одну из таких баз заметили у границы с Украиной.

База расположена в селе Солоты Белгородской области, то есть в 30 километрах от границ Харьковской области.

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Техники на базе не осталось

В селе Солоти базируется 237-й танковый полк армии РФ, участвовавший в боевых действиях в районе города Изюм Харьковской области. По информации журналистов, базу начали строить еще в 2015 году, а завершили в конце 2020 года. Строила ее питерская компания "Мегалайн", которая связана с главой ППК "Вагнера" Пригожиным.

Журналисты нашли снимки базы в Солоте, сделанные спутником Planet Labs в период с января 2022-го года по март 2023-го года. До начала полномасштабного вторжения России здесь были сотни единиц военной техники, а теперь почти ничего.



База в Белгородской области / Фото "Схемы"

Россия "расконсервирует" технику

Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили о том, что армия окупантов "расконсервирует" старую советскую технику, отправляя на войну против Украины устаревшие танки времен Второй мировой Т-54/Т-55.

Они опубликовали фото эшелонов российской техники, движущейся с Дальнего Востока. Вероятно, свидетельствует о проблемах с оснащением россиян. Опустевшие военные базы в России – лишь дополнительное доказательство этого.