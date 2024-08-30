Ремонт столичного метро по завышенным ценам: генподрядчику сообщили о подозрении

В Киеве директору частной компании выдвинули подозрение в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт метро. Расследование установило, что стоимость кабелей была завышена более чем на 60 миллионов гривен.

По данным следствия, частное строительное общество было зарегистрировано в городе Одесса. В настоящее время уже проведены товароведческая и экономическая экспертизы.

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Компания завладела миллионами гривен на ремонте тоннелей метро

В 2022 – 2023 годах частное строительное общество заключило договор с КП "Киевский метрополитен" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро.

На этот договор был установлен гриф "для служебного пользования", что освобождало его от необходимости проходить публичную процедуру выбора генерального подрядчика, как это предписывает законодательство.

Правоохранительные органы сообщили, что одним из аспектов капитального ремонта, который был скрыт от общественности, была замена кабеля на сумму более 100 миллионов гривен.

Генподрядчик, осознавая, что данные о договорных условиях останутся конфиденциальными, отметил в актах выполненных работ завышенные цены на поставленную кабельно-проводниковую продукцию.

По данным следствия, установлено завышение стоимости поставленных метрополитену кабелей на более 60 миллионов гривен.