Некоторым народным депутатам со "Слуги народа", а также и представителям этой же политсилы в Киевской области, жесткие карантинные ограничения при локдауне неудобств не причинили. В частности, они не помешали встречам политиков в гостинично-ресторанном комплексе.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" под названием "Зе!-карантин" для "слуг народа". Опубликованное оно 29 апреля, а материалы собирали в течение всего месяца.

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Кого из "слуг" заметили в гостинично-ресторанном комплексе при локдауне

Журналисты "Схем" зафиксировали, что во время локдауна народные депутаты со "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, Анатолий Гунько и Артем Культенко имели многочасовую встречу в загородном гостинично-ресторанном комплексе Koncha Zaspa Park.

Там были и их однопартийцы – депутаты Киевского областного совета. Собственно, один из депутатов облсовета – "слуга" Сергей Левченко – является совладельцем указанного ресторана, и также был на мероприятии.

Все это происходило 20 апреля. Всего на парковке комплекса у Обуховской трассы "Схемы" заметили более 10 автомобилей премиум-класса.

Как депутаты объяснили свое собрание

Некоторые из участников встречи пояснили журналистам, что собрание в Koncha Zaspa Park было вынужденным – из-за "парализованной работы облсовета" и невозможности найти "другой коворкинг".

Мероприятие было срочным, инициировал его я. У нас была кризисная ситуация в Киевском областном совете. Политическая ответственность на мне по этой встрече. Там было 20 человек, плюс народные депутаты,

– сказал глава Киевской областной организации "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

"Я понимаю, что мы на грани закона относительно этой встречи. Но, понимая все риски, мне срочно нужна была эта встреча, чтобы мы выстроили будущую работу", – добавил он.

Больше подробностей о депутатах, которые, вероятно, игнорировали карантин, смотрите в видео "Схем":