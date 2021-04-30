Деяким народним депутатам зі "Слуги народу", а також і представникам цієї ж політсили у Київській області, жорсткі карантинні обмеження під час локдауну незручностей не спричинили. Зокрема, вони не стали на заваді зустрічам політиків у готельно-ресторанному комплексі.

Про це мовиться у розслідуванні журналістів програми "Схеми" під назвою "Зе!-карантин" для "слуг народу". Опубліковане воно 29 квітня, а матеріали збирали впродовж усього місяця.

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Кого зі "слуг" помітили у готельно-ресторанному комплексі під час локдауну

Журналісти "Схем" зафіксували, що під час локдауну народні депутати зі "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько й Артем Культенко мали кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park.

мали кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Там були і їхні однопартійці – депутати Київської обласної ради. Власне, один з депутатів облради – "слуга" Сергій Левченко – є співвласником вказаного ресторану, і також був на заході.

– є співвласником вказаного ресторану, і також був на заході. Все це відбувалося 20 квітня. Загалом на парковці комплексу біля Обухівської траси "Схеми" помітили понад 10 автомобілів преміумкласу.

Як депутати пояснили своє зібрання

Дехто з учасників зустрічі пояснив журналістам, що зібрання у Koncha Zaspa Park було вимушеним – через "паралізовану роботу облради" і неможливість знайти "інший коворкінг".

Захід був терміновий, ініціював його я. У нас була кризова ситуація в Київській обласній раді. Політична відповідальність на мені по цій зустрічі. Там було 20 людей, плюс народні депутати,

– сказав глава Київської обласної організації "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

"Я розумію, що ми на межі закону щодо цієї зустрічі. Але, розуміючи всі ризики, мені терміново була потрібна ця зустріч, щоб ми вибудували майбутню роботу", – додав він.

Більше подробиць про депутатів, які, ймовірно, ігнорували карантин, дивіться у відео "Схем":

Зверніть увагу: буквально днями, у середині квітня, організацією гучного свята під час локдауну в Києві відзначився нардеп зі "Слуги народу" Микола Тищенко.