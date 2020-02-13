"Схемы Курченко": объявили подозрение нескольким фигурантам – что об этом известно

Прокуратура Одесской области объявила подозрения четырем фигурантам так называемых "схем Курченко". Речь идет о троих бывших работниках Южной таможни и капитане судна. По версии следствия, они поспособствовали тому, чтобы предприятия бизнесмена-беглеца не платили налоги. Таким образом, злоумышленники нанесли государству ущерб на почти 600 миллионов гривен.

Следствие установило, что служащие таможни подделывали документы о якобы вывозе импортированного топлива за пределы Украины как транзит. Благодаря такой схеме подконтрольные Курченко предприятия уклонялись от уплаты налогов, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Что касается капитана судна, он знал, что танкер топливом не загружали. Но, тем не менее, имитировал его перевозку.

Во время расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляют следователи Нацполиции Одесской области. Оперативное сопровождение – за сотрудниками Одесского управления Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Что предшествовало этим событиям

Правоохранители Одесской области расследуют незаконную схему продажи нерастаможенного топлива на территории Украины. Реализовала ее преступная организация под руководством Курченко. В результате государство понесло миллиардные убытки – по крайней мере на 7 миллиардов гривен.

В частности, в 2014 году правоохранители разоблачили схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов. Осуществляла это группа компаний ВЕТЭК ("Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания"), которая принадлежит Курченко.

В декабре 2019 года правоохранителям удалось задержать сотрудника налоговой милиции. Он с 2012 по 2014 годы помогал участникам схем избежать уголовной ответственности, которую те должны были понести за уклонение от уплаты налогов. В частности, не имея законных оснований, налоговик на таможнях в 8 областях изымал оригиналы документов о ввозе нефтепродуктов с предприятий, подконтрольных Курченко.

На основании документов, которые у него изъяли, правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов. Также установили лиц, которые, вероятно, причастны к преступной схеме.

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Что известно о Сергее Курченко

Это украинский бизнесмен. В свое время его называли олигархом. Является владельцем группы компаний ВЕТЭК, также ранее владел и был президентом футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства сбежал из Украины. Сейчас живет и скрывается в Москве.

Против Курченко открыт ряд уголовных дел. Кроме того, его имущество и имущество подконтрольных ему предприятий арестовано. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.