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      "Схеми Курченка": оголосили підозру декільком фігурантам – що про це відомо

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      Сергій Курченко

      Прокуратура Одеської області оголосила підозри чотирьом фігурантам так званих "схем Курченка". Мовиться про трьох колишніх працівників Південної митниці та капітана судна. За версією слідства, вони посприяли тому, аби підприємства бізнесмена-втікача не сплачували податки. Таким чином, зловмисники завдали державі шкоду на майже 600 мільйонів гривень.

      Слідство встановило, що службовці митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі України як транзит. Завдяки такій схемі підконтрольні Курченку підприємства ухилялися від сплати податків, передає пресслужба Офісу генпрокурора.

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      Щодо капітана судна, він знав, що танкер паливом не завантажували. Але, тим не менше, імітував його перевезення.

      Під час розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці.

      Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі Нацполції Одещини. Оперативний супровід – за співробітниками Одеського управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

      Що передувало цим подіям

      Правоохоронці Одещини розслідують незаконну схему продажу нерозмитненого палива на території України. Реалізувала її злочинна організація під керівництвом Курченка. У результаті держава зазнала мільярдних збитків – щоанйменше на 7 мільярдів гривень. 

      Зокрема, у 2014 році правоохоронці викрили схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів. Здійнювала це група компаній СЄПЕК ("Східно-Європейська паливно-енергетична компанія"), що належить Курченку.

      У грудні 2019 року правоохоронцям вдалося затримати співробітника податкової міліції. Він з 2012 по 2014 роки допомагав учасникам схем уникнути кримінальної відповідальності, яку ті мали понести за ухилення від сплати податків. Зокрема, не маючи законних підстав, податківець на митницях у 8 областях вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів з підприємств, підконтрольних Курченку.

      На підставі документів, які у нього вилучили, правоохоронцям вдалось встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів. Також встановили осіб, що, ймовірно, є причетними до злочинної схеми.

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      Що відомо про Сергія Курченка 

      Це український бізнесмен. Свого часу його називали олігархом. Є власником групи компаній СЄПЕК, також раніше володів і був президентом футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України. Наразі живе та переховується у Москві.

      Проти Курченка відкрито низку кримінальних справ. Крім того, його майно та майно підконтрольних йому підприємств заарештовано. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Офіс генпрокурора Гроші Кримінальні новини Нафта Сергій Курченко Новини України
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