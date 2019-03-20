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      Схемы времен Януковича: как политики пиарятся на перерезании ленточек

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      Политики используют каждый шанс, чтобы заявить о себе. Без них не обходится открытие ни одного объекта. Они перерезают ленточки, поднимаются на крыши многоэтажек и спускаются в шахты. О пиаре политиков на долгостроях – читайте в материале 24 канала.

      Пиар на долгостроях

      Начало строительства столичной ветки метро на Виноградарь без участия президента не обошелся

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      Обеспечение финансирования данного проекта, совместного финансирования за средства государства и общества – это совместные усилия президента, правительства, Верховной Рады и городской общины во главе с городским главой.

      порошенко
      Порошенко на строительстве столичной ветки метро на Виноградарь

      Журналист Алексей Братущак даже посчитал, сколько раз действующий президент перерезал символическую ленту – 10 штук только в августе 2017 года.

      Городской голова Виталий Кличко тоже не отстает. Лично инспектировал строительство метро на Виноградарь – лез в шахту. А вернувшись на белый свет, рассказывал о многомиллионных проектах.

      Уже начали строительство Шулявского путепровода, и до конца года мы планируем закончить это строительство,
      – сказал городской голова Киева Виталий Кличко.

      Ранее одним из показательных мест во время предвыборной кампании Кличко была Почтовая площадь, а именно – улучшение транспортной развязки.

      кличко
      Кличко на строительстве метро на Виноградарь

      Подражание Януковичу

      В свое время на Почтовой площади пиарился и ставленник Януковича – экс-глава Киевской городской администрации Александр Попов.

      попов
      Александр Попов

      Поднимал свой рейтинг благодаря транспортным проектам и бывший глава правительства-беглец Николай Азаров. В 2012 он помпезно открывал станцию метро "Ипподром".

      азаров
      Николай Азаров 

      Едва ли не все городские головы столицы обещали киевлянам достроить Подольско-Воскресенский мост. Он должен был спасти от пробок жителей левого берега и подарить ветку метро на Троещину. Но уже более 10 лет остается долгостроем. Похоже, такая же судьба может постигнуть и запорожские мосты на Хортицу. И это несмотря на обещания Владимира Гройсмана.

      Подільсько-Воскресенський міст
      Подольско-Воскресенский мост

      Часто обещания политиков таковыми и остаются. Дороги, мосты и станции метрополитена, похоже, строятся в какой-то параллельной реальности – гораздо медленнее, чем это декларируют чиновники.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости политики Николай Азаров Выборы Президента 2019 Виктор Янукович Виталий Кличко Петр Порошенко Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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