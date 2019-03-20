Схемы времен Януковича: как политики пиарятся на перерезании ленточек

Политики используют каждый шанс, чтобы заявить о себе. Без них не обходится открытие ни одного объекта. Они перерезают ленточки, поднимаются на крыши многоэтажек и спускаются в шахты. О пиаре политиков на долгостроях – читайте в материале 24 канала.

Пиар на долгостроях

Начало строительства столичной ветки метро на Виноградарь без участия президента не обошелся

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Обеспечение финансирования данного проекта, совместного финансирования за средства государства и общества – это совместные усилия президента, правительства, Верховной Рады и городской общины во главе с городским главой.



Порошенко на строительстве столичной ветки метро на Виноградарь

Журналист Алексей Братущак даже посчитал, сколько раз действующий президент перерезал символическую ленту – 10 штук только в августе 2017 года.

Городской голова Виталий Кличко тоже не отстает. Лично инспектировал строительство метро на Виноградарь – лез в шахту. А вернувшись на белый свет, рассказывал о многомиллионных проектах.

Уже начали строительство Шулявского путепровода, и до конца года мы планируем закончить это строительство,

– сказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Ранее одним из показательных мест во время предвыборной кампании Кличко была Почтовая площадь, а именно – улучшение транспортной развязки.



Кличко на строительстве метро на Виноградарь

Подражание Януковичу

В свое время на Почтовой площади пиарился и ставленник Януковича – экс-глава Киевской городской администрации Александр Попов.



Александр Попов

Поднимал свой рейтинг благодаря транспортным проектам и бывший глава правительства-беглец Николай Азаров. В 2012 он помпезно открывал станцию метро "Ипподром".



Николай Азаров

Едва ли не все городские головы столицы обещали киевлянам достроить Подольско-Воскресенский мост. Он должен был спасти от пробок жителей левого берега и подарить ветку метро на Троещину. Но уже более 10 лет остается долгостроем. Похоже, такая же судьба может постигнуть и запорожские мосты на Хортицу. И это несмотря на обещания Владимира Гройсмана.



Подольско-Воскресенский мост

Часто обещания политиков таковыми и остаются. Дороги, мосты и станции метрополитена, похоже, строятся в какой-то параллельной реальности – гораздо медленнее, чем это декларируют чиновники.