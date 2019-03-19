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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Схеми часів Януковича: як політики піаряться на перерізанні стрічок

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      Політики використовують кожен шанс, аби заявити про себе. Без них не обходиться відкриття жодного об'єкта. Вони перерізають стрічки, підіймаються на дахи багатоповерхівок та спускаються в шахти. Про піар політиків на довгобудах – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Піар на довгобудах

      Початок будівництва столичної гілки метро на Виноградар без участі президента не обійшовся

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      Забезпечення фінансування даного проекту, спільного фінансування через кошти держави та громади – це є спільні зусилля президента, уряду, Верховної Ради та міської громади на чолі з міською головою.

      порошенко
      Порошенко на будівництві столичної гілки метро на Виноградар

      Журналіст Олексій Братущак навіть порахував, скільки разів чинний президент перерізав символічну стрічку – 10 штук лише у серпні 2017 року.

      Міський голова Віталій Кличко теж не відстає. Особисто інспектував будівництво метро на Виноградар – ліз у шахту. А повернувшись на білий світ розповідав про багатомільйонні проекти.

      Вже почали будівництво Шулявського шляхопроводу і до кінця року ми плануємо це будівництво закінчити,
      – сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

      Раніше одним із показових місць під час передвиборчої кампанії Кличка була Поштова площа, а саме – покращення транспортної розв'язки.

      кличко
      Кличко на будівництві метро на Виноградар

      Наслідування Януковича

      Свого часу на Поштовій площі піарився і ставленик Януковича – екс-голова Київської міської адміністрації Олександр Попов.

      попов
      Олександр Попов

      Піднімав свій рейтинг завдяки транспортним проектам і колишній голова уряду-утікач Микола Азаров. У 2012 він помпезно відкривав станцію метро "Іподром". 

      азаров
      Микола Азаров 

      Ледь не всі міські голови столиці обіцяли киянам добудувати Подільсько-Воскресенський міст. Він мав врятувати від заторів мешканців лівого берега і подарувати гілку метро на Троєщину. Але вже понад 10 років залишається довгобудом. Схоже, така ж доля може спіткати й запорізькі мости на Хортицю. І це не зважаючи на обіцянки Володимира Гройсмана.

      Подільсько-Воскресенський міст
      Подільсько-Воскресенський міст

      Часто обіцянки політиків такими й залишаються. Дороги, мости та станції метрополітену, схоже, будуються в якійсь паралельній реальності – значно повільніше, ніж це декларують чиновники.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини нерухомості Петро Порошенко Віталій Кличко Віктор Янукович Микола Азаров
      Джерело: 24 канал
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