Схеми часів Януковича: як політики піаряться на перерізанні стрічок

Політики використовують кожен шанс, аби заявити про себе. Без них не обходиться відкриття жодного об'єкта. Вони перерізають стрічки, підіймаються на дахи багатоповерхівок та спускаються в шахти. Про піар політиків на довгобудах – читайте у матеріалі 24 каналу.

Піар на довгобудах

Початок будівництва столичної гілки метро на Виноградар без участі президента не обійшовся

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Забезпечення фінансування даного проекту, спільного фінансування через кошти держави та громади – це є спільні зусилля президента, уряду, Верховної Ради та міської громади на чолі з міською головою.



Порошенко на будівництві столичної гілки метро на Виноградар

Журналіст Олексій Братущак навіть порахував, скільки разів чинний президент перерізав символічну стрічку – 10 штук лише у серпні 2017 року.

Міський голова Віталій Кличко теж не відстає. Особисто інспектував будівництво метро на Виноградар – ліз у шахту. А повернувшись на білий світ розповідав про багатомільйонні проекти.

Вже почали будівництво Шулявського шляхопроводу і до кінця року ми плануємо це будівництво закінчити,

– сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

Раніше одним із показових місць під час передвиборчої кампанії Кличка була Поштова площа, а саме – покращення транспортної розв'язки.



Кличко на будівництві метро на Виноградар

Наслідування Януковича

Свого часу на Поштовій площі піарився і ставленик Януковича – екс-голова Київської міської адміністрації Олександр Попов.



Олександр Попов

Піднімав свій рейтинг завдяки транспортним проектам і колишній голова уряду-утікач Микола Азаров. У 2012 він помпезно відкривав станцію метро "Іподром".



Микола Азаров

Ледь не всі міські голови столиці обіцяли киянам добудувати Подільсько-Воскресенський міст. Він мав врятувати від заторів мешканців лівого берега і подарувати гілку метро на Троєщину. Але вже понад 10 років залишається довгобудом. Схоже, така ж доля може спіткати й запорізькі мости на Хортицю. І це не зважаючи на обіцянки Володимира Гройсмана.



Подільсько-Воскресенський міст

Часто обіцянки політиків такими й залишаються. Дороги, мости та станції метрополітену, схоже, будуються в якійсь паралельній реальності – значно повільніше, ніж це декларують чиновники.