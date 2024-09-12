Неудобный инцидент: именитый спортсмен запустил прямую трансляцию во время секса

Трехкратный чемпион Национальной футбольной лиги (НФЛ) Шеннон Шарп попал в неприятный инцидент. Спортсмен запустил прямую трансляцию во время секса.

На своей странице в инстаграме Шеннон Шарп случайно начал прямую трансляцию. В этот момент он занимался сексом.

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Неприятный казус

Сразу после инцидента спортсмен сообщил, что его аккаунт в инстаграме взломали, однако впоследствии признался, что случайно начал трансляцию.

По его словам, он узнал о трансляции после звонков от друзей.

Очевидно, мне неловко. Я человек чрезвычайно закрытый, мне неловко по ряду причин, когда одна из самых интимных подробностей моей жизни становится достоянием всего мира,

– рассказал Шеннон Шарп в видео Nightcap.

Прямая трансляция Шеннона Шарпа: смотрите видео

Отметим, что Шеннон Шарп является бывшим американским профессиональным футбольным тайт-эндом, который играл 14 сезонов в Национальной футбольной лиге. Он считается одним из величайших тайт-эндов всех времен.