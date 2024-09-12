На своїй сторінці в інстаграмі Шеннон Шарп випадково почав пряму трансляцію. У цей момент він займався сексом.

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Неприємний казус

Одразу після інциденту спортсмен повідомив, що його акаунт в інстаграмі зламали, однак згодом зізнався, що випадково розпочав трансляцію.

За його словами, він дізнався про трансляцію після дзвінків від друзів.

Очевидно, мені ніяково. Я людина надзвичайно закрита, мені ніяково з низки причин, коли одна з найінтимніших подробиць мого життя стає надбанням усього світу,

– розповів Шеннон Шарп у відео Nightcap.

Пряма трансляція Шеннона Шарпа: дивіться відео

Відзначимо, що Шеннон Шарп є колишнім американським професійним футбольним тайт-ендом, який грав 14 сезонів у Національній футбольній лізі. Він вважається одним із найвидатніших тайт-ендів усіх часів.