Шесть миллионов украинцев имеют ограниченный доступ к питьевой воде, – ЮНИСЕФ
19 апреля 2022 , 04:44Читати новину українською
Источник:твиттер ЮНИСЕФ Украина
Атаки россиян против мирного населения и гражданской инфраструктуры влекут за собой гуманитарные проблемы. В частности, многие украинцы испытывают проблемы с доступом к питьевой воде.
Ведение интенсивных боевых действий и обстрелы оккупантов повредили многие сети водоснабжения. Для миллионов украинцев доступ к воде стал проблемой.
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Украинцы без воды
По оценке ЮНИСЕФ, 4,6 миллиона украинцев прямо сейчас имеют ограниченный доступ к воде. С питьевой водой ситуация еще хуже – борьбу за нее каждый день ведут 6 миллионов наших граждан.
Вода – одна из базовых потребностей человека, поэтому потребность в обеспечении населения водой может иметь катастрофические последствия.
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