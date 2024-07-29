Жгли военные автомобили: в Одессе задержали шестерых мужчин, которые работали на ФСБ

В Одессе задержали шестерых агентов российских спецслужб. Они работали на врага и жгли военные авто.

Работники СБУ и Нацполиции задержали в Одессе сразу шестерых приспешников ФСБ, которые поджигали военные автомобили. За две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

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Они снимали свои преступления

В результате спецоперации в разных частях города почти одновременно были задержаны все участники вражеской ячейки. Ими оказались одесситы в возрасте от 18 до 24 лет. Они работали курьерами популярного сервиса доставки еды.

В поле зрения ФСБ попали из-за того, что оставили свои "резюме" в телеграмм-каналах по поиску легкого заработка. В одном из таких чатов им ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение авто украинских воинов.

Фигуранты закреплялись за одним куратором из ФСБ. Во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой – снимал это на видео.

Злоумышленники устанавливали места парковки автомобилей Сил обороны тогда, когда "под прикрытием" работы в доставке еды объезжали город. Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для "согласования".

После этого они ночью врывались на парковку и поджигали автомобили. Далее фигуранты снимали возгорания для "отчетности". Эти видео планировали использовать для ИПСО.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеских приспешников и задержали всех "по горячим следам". У задержанных изъяты самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.