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      Шестеро новых нардепов приняли присягу в Раде

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      В Верховной Раде присягу приняли шестеро новых нардепов
      В Верховной Раде присягу приняли шестеро новых нардепов / president.gov.ua

      Во время второго пленарного заседания Верховной Рады IX созыва 3 сентября присягу на верность Украине приняли шесть новых народных депутатов – от "Слуги народа" и "ОПЗЖ".

      Накануне кандидатуры новоизбранных парламентариев были утверждены Центральной избирательной комиссией.

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      Присягу в Раде составили пятеро депутатов "Слуги народа", которые вошли в парламент вместо новоназначенных министров. Отныне народными депутатами являются:

      1. Анатолий Остапенко;
      2. Татьяна Цыба;
      3. Иван Калаур;
      4. Юлия Гришина;
      5. Ольга Руденко.


      Еще одним новым депутатом стал Сергей Ларин от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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      Каждый из парламентариев принес присягу с трибуны Рады. ЕЕ текст звучит так:

      Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

      Шестеро новых нардепов приняли присягу в парламенте: видео

       

      Депутаты должны поставить под документом с присягой свою подпись, и после этого получат удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.

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      Кто сложил полномочия нардепа и какую должность получил?

      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" под 6 номером в списке.
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" под 16 номером.
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" под 12 номером.
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была избрана в Раду от "Слуги народа" под 50 номером.
      • Денис Малюська – министр юстиции, был избран в Раду от "Слуги народа" под 21 номером.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь
      Источник: 24 канал
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