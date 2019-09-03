Шестеро новых нардепов приняли присягу в Раде

Во время второго пленарного заседания Верховной Рады IX созыва 3 сентября присягу на верность Украине приняли шесть новых народных депутатов – от "Слуги народа" и "ОПЗЖ".

Накануне кандидатуры новоизбранных парламентариев были утверждены Центральной избирательной комиссией.

Важно: Безумный забег для Украины: что пишут западные СМИ о начале работы Верховной Рады

Присягу в Раде составили пятеро депутатов "Слуги народа", которые вошли в парламент вместо новоназначенных министров. Отныне народными депутатами являются:

Анатолий Остапенко; Татьяна Цыба; Иван Калаур; Юлия Гришина; Ольга Руденко.



Еще одним новым депутатом стал Сергей Ларин от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Читайте также: Это раздражает Зеленского, – журналист о поведении депутатов от оппозиции в Раде

Каждый из парламентариев принес присягу с трибуны Рады. ЕЕ текст звучит так:

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

Шестеро новых нардепов приняли присягу в парламенте: видео

Депутаты должны поставить под документом с присягой свою подпись, и после этого получат удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.



Как распределились места в Верховной Раде / инфографика 24 канала

Кто сложил полномочия нардепа и какую должность получил?