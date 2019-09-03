Шестеро новых нардепов приняли присягу в Раде
Во время второго пленарного заседания Верховной Рады IX созыва 3 сентября присягу на верность Украине приняли шесть новых народных депутатов – от "Слуги народа" и "ОПЗЖ".
Накануне кандидатуры новоизбранных парламентариев были утверждены Центральной избирательной комиссией.
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Присягу в Раде составили пятеро депутатов "Слуги народа", которые вошли в парламент вместо новоназначенных министров. Отныне народными депутатами являются:
- Анатолий Остапенко;
- Татьяна Цыба;
- Иван Калаур;
- Юлия Гришина;
- Ольга Руденко.
Еще одним новым депутатом стал Сергей Ларин от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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Каждый из парламентариев принес присягу с трибуны Рады. ЕЕ текст звучит так:
Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.
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Депутаты должны поставить под документом с присягой свою подпись, и после этого получат удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.
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Кто сложил полномочия нардепа и какую должность получил?
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" под 6 номером в списке.
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" под 16 номером.
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" под 12 номером.
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была избрана в Раду от "Слуги народа" под 50 номером.
- Денис Малюська – министр юстиции, был избран в Раду от "Слуги народа" под 21 номером.
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