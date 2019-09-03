11:04
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Шестеро нових нардепів склали присягу в Раді: відео

      235 Читать новость на русском
      У Верховній Раді присягу скалали шестеро нових нардепів
      У Верховній Раді присягу скалали шестеро нових нардепів / president.gov.ua

      Під час другого пленарного засідання Верховної Ради ІХ скликання 3 вересня присяги на вірність Україні склали шестеро нових народних депутатів – від "Слуги народу" та "ОПЗЖ".

      Напередодні кандидатури новообраних парламентрів були затверджені Центральною виборчою комісією.

      Важливо: Шалений забіг для України: що пишуть західні ЗМІ про початок роботи Верховної Ради

      Присягу в Раді склали п'ятеро депутатів "Слуга народу", які увійшли до парламенту замість новопризначених міністрів. Відтепер народними депутатами є:

      • Анатолій Остапенко;
      • Тетяна Циба;
      • Іван Калаур;
      • Юлія Гришина;
      • Ольга Руденко.

      Ще одним новим депутатом став Сергій Ларін від партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Читайте також: Це дратує Зеленського, – журналіст про поведінку депутатів від опозиції у Раді

      Кожен з парламентаріїв склав присягу з трибуни Ради. ЇЇ текст звучить так:

      Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

      Шестеро нових нардепів склали присягу в парламенті: відео

       

      Депутати мають поставити під документом з присягою свій підпис, і після цього отримають посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали.

      Як розподілилися місця у Верховній Раді
      Як розподілилися місця у Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

      Хто склав повноваження нардепа і яку посаду отримав?

      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 6 номером у списку.
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 16 номером.
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 12 номером.
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України, була обрана до Ради від "Слуги народу" під 50 номером.
      • Денис Малюська – міністр юстиції, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 21 номером.
      blog_ava
      Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      3776
      Теги: Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні , 10:47 Зняття недоторканності: що це означає
      11329
      Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"
      2 вересня , 19:28 Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"
      4687
      Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      2 вересня , 17:00 Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві
      3482
      Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?
      сьогодні , 10:00 Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?
      Під обкладинкою 591
      Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      сьогодні , 09:53 Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      6646
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук