Шестеро нових нардепів склали присягу в Раді: відео

Під час другого пленарного засідання Верховної Ради ІХ скликання 3 вересня присяги на вірність Україні склали шестеро нових народних депутатів – від "Слуги народу" та "ОПЗЖ".

Напередодні кандидатури новообраних парламентрів були затверджені Центральною виборчою комісією.

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Присягу в Раді склали п'ятеро депутатів "Слуга народу", які увійшли до парламенту замість новопризначених міністрів. Відтепер народними депутатами є:

Анатолій Остапенко;

Тетяна Циба;

Іван Калаур;

Юлія Гришина;

Ольга Руденко.

Ще одним новим депутатом став Сергій Ларін від партії "Опозиційна платформа – За життя".

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Кожен з парламентаріїв склав присягу з трибуни Ради. ЇЇ текст звучить так:

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

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Депутати мають поставити під документом з присягою свій підпис, і після цього отримають посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали.



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