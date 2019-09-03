Шестеро нових нардепів склали присягу в Раді: відео
Під час другого пленарного засідання Верховної Ради ІХ скликання 3 вересня присяги на вірність Україні склали шестеро нових народних депутатів – від "Слуги народу" та "ОПЗЖ".
Напередодні кандидатури новообраних парламентрів були затверджені Центральною виборчою комісією.
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Присягу в Раді склали п'ятеро депутатів "Слуга народу", які увійшли до парламенту замість новопризначених міністрів. Відтепер народними депутатами є:
- Анатолій Остапенко;
- Тетяна Циба;
- Іван Калаур;
- Юлія Гришина;
- Ольга Руденко.
Ще одним новим депутатом став Сергій Ларін від партії "Опозиційна платформа – За життя".
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Кожен з парламентаріїв склав присягу з трибуни Ради. ЇЇ текст звучить так:
Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
Шестеро нових нардепів склали присягу в парламенті: відео
Депутати мають поставити під документом з присягою свій підпис, і після цього отримають посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали.
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Хто склав повноваження нардепа і яку посаду отримав?
- Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 6 номером у списку.
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 16 номером.
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 12 номером.
- Анна Новосад – міністр освіти і науки України, була обрана до Ради від "Слуги народу" під 50 номером.
- Денис Малюська – міністр юстиції, був обраний до Ради від "Слуги народу" під 21 номером.