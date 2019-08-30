Шалений забіг для України: що пишуть західні ЗМІ про початок роботи Верховної Ради

29 серпня розпочала роботу Верховна Рада ІХ скликання. Народні депутати шаленими темпами призначали нових членів уряду, висували законопроекти та давали обіцянки зробити для країни більше, ніж усі разом попередники. ІноЗМІ проаналізували все, що відбувалося, та спрогнозували початок "скаженого забігу", який влаштовують для України нові високопосадовці.

Вloomberg пише: з новими призначеннями вищих посадових осіб та законодавчими рішеннями нарешті починається серйозне президентство екс-коміка Зеленського.

У 101-й день після інавгурації президент України Володимир Зеленський нарешті почав діяти. Його перші кроки показують, що Україна готується до шаленого забігу.

Причина, через яку перші 100 днів перебування Зеленського на посаді були не надто результативними – те, що його руки були зв’язані ворожим парламентом та урядом. Минулого місяця партія Зеленського, "Слуга народу", здобула більшість у парламенті; 29 серпня новий парламент засідав вперше. Президент швидко "бомбардував" десятками нових законодавчих та кадрових рішень. Частина з них – раціональні, частина – викликає занепокоєння.

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Так, видання наводить приклад вибору Зеленським прем'єр-міністра, який є обнадійливим і тривожним водночас. Олексій Гончарук, якому 35 років, займає другу за важливістю посаду в Україні. Як юрист, він спеціалізувався на правах інвесторів – корисна кваліфікація для прем'єр-міністра країни, яка бореться за залучення іноземних інвестицій. Він – прихильник дозволу продажу сільськогосподарських земель в Україні, що може сприяти економічному зростанню країни.

Також видання зауважує: Гончарук був відкритим прихильником п’ятого президента Петра Порошенка. Тобто його призначення є знаком того, що Зеленський не збирається обирати старих, відданих друзів на всі найвищі посади.

Все йде нормально. Але Гончарук має мало досвіду управління, співпрацював з Андрієм Богданом, суперечливим керівником ОПУ, який, як вважає видання, представляє інтереси мільярдера Ігоря Коломойського, "подібного до Мефістофеля діяча в українській політиці та бізнесі".

І, за версією Вloomberg, підозра, що його призначили на посаду за рекомендацією Богдана, буде зберігатися, поки Гончарук не доведе, що його реформаторське завзяття справжнє.

Дивіться відео голосування парламенту за новий склад Кабміну:

Про те, що Коломойський матиме вплив на президента, говорить і повторне призначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Для Зеленського спокусливо не тривожити правоохоронні органи під контролем Авакова, але це також робить його вразливим до тиску.

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Інші призначення Ради називають нерівномірними в плані кваліфікації посадовців, серед який можна виділити і професіоналів, і осіб із сумнівною репутацією.

Після перших 100 днів президентства, які Зеленський назвав "поїздкою на першій передачі з вимкненими фарами", президент планує зосередитися на швидкості.

Зеленському, мабуть, нерозумно робити таке різке захоплення влади, перш ніж він доведе чистоту своїх намірів, але він явно поспішає діяти, поки має високий рейтинг схвалення.

Проте для продовження поточного темпу Зеленському знадобиться підтримка ключових іноземних кредиторів та прогрес у вирішенні конфлікту на сході. Зеленський все ще може потрапити в незліченну кількість пасток, деякі з яких він створює власноруч.

Поки що, однак, йому допомагає ентузіазм молодої амбітної команди, яку, здавалося б, витягли з нізвідки, коли Зеленський вирішив "осушити київське болото".



Перший день нової Верховної Ради / 24 канал

Президент України Володимир Зеленський та його правляча політична партія сформували наймолодший і найменш досвідчений уряд в історії України після незалежності, зазначає Radio Free Europe/Radio Liberty.

Новий уряд включає 12 чоловіків і 6 жінок. Серед них – друзі президента, колишні ділові партнери, а також – технократи, активісти та двоє колишніх міністрів.

35-річний Олексій Гончарук став наймолодшим прем'єр-міністром країни, побивши рекорд свого попередника Володимира Гройсмана. Сам Зеленський, політик-комік, який пообіцяв "зламати систему" в українській політиці, – наймолодший президент України, якому 41 рік, нагадує видання.

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Гончарук заявив, що Київ найближчими тижнями розпочне переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми, що сигналізує про те, що Україна шукає нову довгострокову угоду на заміну існуючій – про надання резервної допомоги на суму 3,9 мільярда доларів.

Видання коротко описує бекграунд кожного з новообраних міністрів, знайомлячи таким чином з ними іноземну аудиторію.

Партія "Слуга народу" на парламентських виборах отримала міцну більшість з 254 депутатських місць. Очікується, що це розв’яже Зеленському руки для того, щоб перевернути стару політичну систему України догори ногами.

У своєму зверненні до народних депутатів Зеленський зазначив: цей парламент має шанс "досягти неможливого" та здійснити те, що попередні парламенти не робили за останні 28 років.

Президент закликав законодавців не влаштовувати поєдинки в залі засідань, не пропускати сесії та не голосувати замість колег. Інакше "цей парламент буде чинним лише рік".

Серед 37 законопроектів, які президент та його партія зареєстрували 29 серпня, один зніме недоторканність з депутатів. Це – один із найбільш бажаних антикорупційних заходів, згідно з опитуваннями громадської думки.



29 серпня народні депутати склали присягу / 24 канал

The Associated Press зазначає: президент України закликав законодавців сприяти лібералізації економіки та інтеграції в Європу, коли новообраний парламент швидко затвердив нових урядовців.

Володимир Зеленський заявив парламенту: громадськість очікує, що законодавці допоможуть повернути Крим, який був анексований Росією у 2014 році, та врегулювати конфлікт на сході України.

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Верховна Рада швидко обрала 35-річного Олексія Гончарука новим прем'єр-міністром країни. Під час виступу він пообіцяв зосередити увагу на заохоченні економічного зростання, підвищенні рівня життя та боротьбі з корупцією.

Тут також висувають припущення, що Гончарук може бути людиною Коломойського та вказують на його близькі контакти з Андрієм Богданом.

Гончарук – це технічна фігура, яка представляє інтереси групи людей, пов'язаних з Коломойським та Богданом. Ці люди зараз відіграватимуть ключову роль у розподілі фінансових потоків,

– цитує АР аналітика Володимира Сіденка.

Він додав, що перед Гончаруком постане складне завдання – запровадити непопулярні заходи, які західні інвестори України очікують від нового уряду для зростання економіки.

Новому прем'єр-міністру доведеться виконувати брудну та непопулярну роботу, скорочуючи державні субсидії та соціальну допомогу, як того вимагає Міжнародний валютний фонд та інші західні кредитори,

– сказав експерт.

Законодавці також швидко затвердили інші призначення Зеленського на керівні посади. Видання перераховує, про кого саме йдеться. Про те, що на посаді залишили Арсена Авакова, пишуть так: він допомагав Зеленському перемогти, розповідаючи українцям про нібито спроби Порошенка "купити" підтримку виборців.

За словами експертів видання, президент Зеленський хоче, щоб новий парламент і Кабмін послужили інструментами для швидких реформ. Новий Кабінет Міністрів неминуче постане перед дилемою: як провести швидкі реформи без подальшого занурення і в без того низький рівень життя. І це може спровокувати соціальний вибух.