Офицер и сержант Нацгвардии должны провести там 6 и 2 месяца соответственно. Мужчин признали виновными в нарушении уставных правил часовой службы или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия.
К теме Гуменюк готовился к бегству и изготовил "пояс шахида", – ДБР о взрывах в Шевченковском суде
Суд вынес приговор подозреваемым во взрыве в суде Киева
Правоохранители напомнили, что в инциденте, произошедшем 5 июля 2023 года, находившемуся в Киевском СИЗО подсудимому Гуменюку удалось достать и взорвать шесть самодельных взрывных устройств в помещении Шевченковского районного суда. Это привело к смерти самого обвиняемого, травмированию сотрудников полиции и повреждению здания суда.
После тщательного расследования прокуроры успешно осудили двух человек из пяти фигурантов дела. Бывшего начальника судебного караула и его помощника признали виновными в служебной халатности по обеспечению общественной безопасности.
Прокуратура смогла доказать, что подсудимые не соблюдали надлежащий протокол конвоирования во время этапирования подсудимого из СИЗО в суд. Они не провели личное освидетельствование подсудимого и не осмотрели его вещи.
В конце концов Шевченковский районный суд Киева признал обоих фигурантов виновными в нарушении установленных законом правил несения службы стражей или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия.
Однако учитывая такие обстоятельства, как признание обвиняемыми своей вины, сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние, суд вынес смягченные приговоры. Бывший начальник судебного караула приговорен к шести месяцам ареста, а его помощник будет отбывать два месяца наказания на гауптвахте.
Фигурантами этого дела издания "Судебный репортер" называет капитана Александра Жаборовского и его помощника молодого сержанта Ярослава М.
Взрыв в Шевченковском суде в Киеве: что известно
- В здании Шевченковского суда в Киеве 5 июля 2023 года раздалось несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что их устроил Игорь Гуменюк, привезенный на очередное заседание по делу, в котором его подозревали правоохранители.
- Сам Гуменюк погиб во время того, как использовал одно из взрывных устройств, которое изготовил сам. Еще двое полицейских получили ранения.
- В ДБР объявили подозрение пяти правоохранителям и двум военнослужащим Нацгвардии. Следователи установили, что во время пребывания в СИЗО чиновники не производили личный обыск Гуменюка и не проверяли его личные вещи.
- В ДБР также сообщили, что свой побег Гуменюк готовил около 2 лет. Он хотел вызвать панику, чтобы убежать, но погиб после неудачной попытки.