Офіцер та сержант Нацгвардії мають провести там 6 та 2 місяці відповідно. Чоловіків визнали винними в порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки.

До теми Гуменюк готувався до втечі та виготовив "пояс шахіда", – ДБР про вибухи в Шевченківському суді

Суд виніс вирок першим підозрюваним у вибуху в суді Києва

Правоохоронці нагадали, що в інциденті, який стався 5 липня 2023 року, підсудному Гуменюку, який перебував у Київському СІЗО, вдалося дістати та підірвати шість саморобних вибухових пристроїв у приміщенні Шевченківського районного суду. Це призвело до смерті самого обвинуваченого, травмування працівників поліції та пошкодження будівлі суду.

Після ретельного розслідування прокурори успішно засудили двох осіб із п'яти фігурантів справи. Колишнього начальника судової варти та його помічника визнали винними в службовій недбалості щодо забезпечення громадської безпеки.

Прокуратура змогла довести, що підсудні не дотримувалися належного протоколу конвоювання під час етапування підсудного із СІЗО до суду. Вони не провели особистий огляд підсудного та не оглянули його речі.

Зрештою Шевченківський районний суд Києва визнав обох фігурантів винними у порушенні встановлених законом правил несення служби варт або патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки.

Однак враховуючи такі обставини, як визнання обвинуваченими своєї провини, співпраця зі слідством та щире каяття, суд виніс пом'якшені вироки. Колишнього начальника судової варти засуджено до шести місяців арешту, а його помічник відбуватиме два місяці покарання на гауптвахті.

Фігурантами цієї справи видання "Судовий репортер" називає капітана Олександра Жаборовського та його помічника молодого сержанта Ярослава М.

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