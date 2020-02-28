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      Шевченковский райсуд опроверг заявление "1 + 1 медиа" о незаконном обыске СБУ

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      27 февраля пресс-служба 1+1 распространила заявление, что обыски у одного из журналистов канала признали незаконными. Однако в суде отмечают: оценку законности обыскам там не предоставляли.

      Решение судьи касалось возвращения имущества журналисту. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина" со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда Киева.

      Подробно: СБУ провела обыск в офисе телеканала 1+1: все что известно – фото, видео

      На заседании 27 февраля рассматривали жалобу адвоката журналиста Дениса Данько. Во время обыска 5 февраля 2020 года в доме журналиста изъяли личные вещи. Теперь их вернут. Однако это не означает, что в целом обыски СБУ признали противоправными.

      Почему проводили обыски на 1+1?
      15 января в сеть слили запись разговора людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном в экономике".

      После этого Гончарук подал заявление об отставке президенту Зеленскому. Тот, в свою очередь, ее отклонил. Дело о незаконном прослушивании Гончарука расследует СБУ.

      В этом деле они провели обыски в офисе 1+1 media. В записи Гончарука обвиняют журналистов этой компании.

      Кто может быть причастен к записи Гончарука: версия следствия

      • Журналисту Денису Даньку вменяют запись "пленок";
      • Его коллеге Евгению Куксину – монтаж;
      • Бывшему журналисту "плюсов" Александру Низовцеву – распространение записи.
      • СБУ вечером 5 февраля устроила обыск на их рабочих местах в редакции телеканала и дома. Правоохранители изъяли у медийщиков компьютеры и технику.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа СБУ Обыск на 1+1
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