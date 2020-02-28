Шевченковский райсуд опроверг заявление "1 + 1 медиа" о незаконном обыске СБУ

27 февраля пресс-служба 1+1 распространила заявление, что обыски у одного из журналистов канала признали незаконными. Однако в суде отмечают: оценку законности обыскам там не предоставляли.

Решение судьи касалось возвращения имущества журналисту. Об этом сообщает "Интерфакс – Украина" со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда Киева.

Подробно: СБУ провела обыск в офисе телеканала 1+1: все что известно – фото, видео

На заседании 27 февраля рассматривали жалобу адвоката журналиста Дениса Данько. Во время обыска 5 февраля 2020 года в доме журналиста изъяли личные вещи. Теперь их вернут. Однако это не означает, что в целом обыски СБУ признали противоправными.

Почему проводили обыски на 1+1?

15 января в сеть слили запись разговора людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном в экономике".



После этого Гончарук подал заявление об отставке президенту Зеленскому. Тот, в свою очередь, ее отклонил. Дело о незаконном прослушивании Гончарука расследует СБУ.



В этом деле они провели обыски в офисе 1+1 media. В записи Гончарука обвиняют журналистов этой компании.

Кто может быть причастен к записи Гончарука: версия следствия