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      Шевченківський райсуд спростував заяву "1+1 медіа" про незаконний обшук СБУ

      - Читать новость на русском
      Шевченківський райсуд спростував заяву "1+1 медіа" про незаконний обшук СБУ / tsn.ua

      27 лютого пресслужба 1+1 поширила заяву, що обшуки в одного з журналістів каналу визнали незаконними. Однак у суді зазначають: оцінку законності обшукам там не надавали.

      Рішення судді стосувалося повернення майна журналісту. Про це повідомляє "Інтерфакс – Україна" з посиланням на пресслужбу Шевченківського районного суду Києва.

      Детально: СБУ провела обшук в офісі телеканалу 1+1: усе що відомо – фото, відео

      На засіданні 27 лютого розглядали скаргу адвоката журналіста Дениса Данька. Під час обшуку 5 лютого 2020 року в будинку журналіста вилучили особисті речі. Тепер їх повернуть. Однак це не означає, що загалом обшуки СБУ визнали протиправними.

      Чому проводили обшуки на 1+1?15 січня у мережу злили запис розмови людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Себе ж глава уряду назвав "повним профаном" в економіці".

      Після цього Гончарук подав заяву про відставку президенту Зеленському. Той, своєю чергою, її відхилив. Справу про незаконне прослуховування Гончарука розслідує СБУ.

      У цій справі вони провели обшуки в офісі 1+1 media. У записуванні Гончарука звинувачують журналістів цієї компанії.

      Хто може бути причетним до запису Гончарука: версія слідства

      • Журналісту Денису Даньку приписують запис "плівок";
      • Його колезі Євгену Куксіну – монтаж;
      • Колишньому журналісту "плюсів" Олександру Низовцеву – розповсюдження запису.
      • СБУ надвечір 5 лютого влаштувала обшук на їх робочих місцях в редакції телеканалу та вдома. Правоохоронці вилучили у медійників комп'ютери та техніку.
      Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Медіа СБУ Обшук на 1+1
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