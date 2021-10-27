Еще 7 областей попали в красную зону карантина

К красной зоне карантина отнесли еще ряд областей. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Усиленный карантин в этих регионах начнет действовать с 30 октября.

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании 27 октября.

Важно COVID-больных стало больше: 22,5 тысяч инфицированных за сутки, почти 6 тысяч – в больницах

Правила красной зоны в регионах

В красной зоне действуют самые строгие правила карантина. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий

Правда, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений будут вакцинированы и будут иметь "зеленый" сертификат. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения в межрегиональном транспортном сообщении.

По состоянию на 27 октября 8 областей Украины находятся в красной зоне: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Ровненская, Николаевская и Херсонская.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Украине: какая ситуация сейчас

В октябре в Украине значительно усугубилась эпидемическая ситуация. Например, 26 октября 22 574 человека заболели коронавирусом.

Важно, что все больше людей нуждаются в госпитализации, хотя мест в больницах в некоторых областях не хватает. За последние сутки в медучреждения забрали 5 925.

Глава комитета Совета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не исключает, что это еще может быть не пик заболеваемости. Он предупредил о предполагаемом коллапсе медицинской системы.

За все время пандемии в Украине инфицировались 2 825 733 человека, 2 401 705 из которых уже поправились. К сожалению, 65 628 – умерли.

В Минздраве отмечают, что единственный способ избежать локдауна – вакцинация. Кстати, с начала вакцинальной кампании привили 9 363 493 человек. Первую дозу получил 9 363 491 человек, две – 7 138 082.

Привилегии для вакцинированных / Инфографика 24 канала