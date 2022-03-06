Еще одна победа: над Харьковом сбили российский истребитель – видео

Харьков остается под огнем российских оккупантов. Враг не сумел окружить город и теперь сгоняет злобу, бомбя гражданскую инфраструктуру и дома.

Каждый день российские оккупанты несут бешеные потери как живого ресурса, так и техники. Украинские вооруженные силы успешно сокращают боевую способность врага.

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Сбитый истребитель над Харьковом

Особенно тяжелые удары артиллерия и авиация врага нанесли Харькову. Орки беспощадно бомбили жилые кварталы.

Но вылеты пилотов оккупантов все чаще завершаются успехом ВСУ. Сегодня над Харьковом удалось сбить российский истребитель. Горящие остатки самолета оккупантов падали под радостные возгласы местных.

Падение сбитого истребителя оккупантов над Харьковом: видео

Официальное подтверждение

Штаб обороны Харьковщины официально подтвердил ущерб российскому истребителю. В 18:15 вражеский самолет ликвидировал подразделение Национальной гвардии Украины по переносному зенитно-ракетному комплексу.

Украинские герои сбили истребитель оккупантов в районе ХАЗ. Пилот не успел катапультироваться и погиб. Самолет упал в районе Кулиничей.

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