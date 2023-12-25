Украинский "Щедрик" авторства Николая Леонтовича узнаваем во всем мире. На Западе эту рождественскую мелодию знают как Carols of the Bells.

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Щедрик на колокольне

На большой колокольне Киево-Печерской Лавры на Рождество впервые прозвучали вариации Щедрика в исполнении Академической хоровой капеллы Украинского радио. Руководительницей магического действа стала главная дирижер Юлия Ткач.

Событие было организовано при содействии Института Леонтовича и Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Поздравления с Рождеством

Рождество не обошлось без приветствия президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер подчеркнул, что нынешний праздник задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Президент пожелал, чтобы светлое время Рождества стало светлее весь следующий год.

К поздравлениям граждан присоединились и представители сил обороны. К примеру, главнокомандующий Валерий Залужный попросил почтить "тех, кого сейчас нет с нами рядом, кто отдал свою жизнь за нашу страну, правду и свободу". Он отметил, что верит в победу света над тьмой.

Глава ГУР Кирилл Буданов в рождественском поздравлении выразил уверенность, что россиянам не удастся воплотить свои преступные намерения в 2024 году Россияне терпят сокрушительное поражение.