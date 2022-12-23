Недетские взгляды украинских детей запечатлел американский фотограф Рон Хавив. "Когда-то у меня был дом" — так называется серия его работ, сделанных в Украине.
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Лица людей, которых война лишила дома
На фото изображены люди, вынужденные бежать от войны, покидать свои дома и прощаться с близкими. Фото действительно трогают и возвращают понимание, что война забрала у нас гораздо больше, чем мы можем оценить сейчас.
Лишь со временем мы сможем постичь всю печаль и последствия терроризма России.
Серия фото "Когда-то у меня был дом" / Рон Хавив
Отмечают, что фотографии заняли второе место в ежегодном конкурсе "Фото года" от UNICEF Deutschland. Он посвящен фотографиям, отражающим условия жизни детей во всем мире.
Заметим, что по оценкам ООН, более 7,5 миллиона украинцев выехали из Украины с начала войны.