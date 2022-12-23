Недитячі погляди українських дітей зафіксував американський фотограф Рон Хавів. "Колись у мене був дім" — так називається серія його робіт, зроблених в Україні.
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Обличчя людей, яких війна позбавила дому
На фото зображені люди, які були змушені тікати від війни, залишати свої домівки та прощатися з близькими. Фото й справді зворушують та повертають розуміння, що війна забрала у нас набагато більше, ніж ми можемо оцінити зараз.
Лише з часом ми зможемо осягнути всю печаль та наслідки тероризму Росії.
Серія фото "Колись у мене був дім" / Рон Хавів
Зазначають, що світлини посіли друге місце в щорічному конкурсі "Фото року" від UNICEF Deutschland. Він присвячений фотографіям, які відображають умови життя дітей у всьому світі.
Зауважимо, що за оцінками ООН, понад 7,5 мільйонів українців виїхали з України від початку війни.