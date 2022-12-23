Недитячі погляди українських дітей зафіксував американський фотограф Рон Хавів. "Колись у мене був дім" — так називається серія його робіт, зроблених в Україні.

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Обличчя людей, яких війна позбавила дому

На фото зображені люди, які були змушені тікати від війни, залишати свої домівки та прощатися з близькими. Фото й справді зворушують та повертають розуміння, що війна забрала у нас набагато більше, ніж ми можемо оцінити зараз.

Лише з часом ми зможемо осягнути всю печаль та наслідки тероризму Росії.

Серія фото "Колись у мене був дім" / Рон Хавів

Зазначають, що світлини посіли друге місце в щорічному конкурсі "Фото року" від UNICEF Deutschland. Він присвячений фотографіям, які відображають умови життя дітей у всьому світі.

Зауважимо, що за оцінками ООН, понад 7,5 мільйонів українців виїхали з України від початку війни.

До слова, сьогодні українського фотокореспондента Євгена Малолетку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією видання The Guardian. Українець відомий десятками світлин, які зробив після повномасштабного вторгнення. Переглянути його роботи можна за посиланням.