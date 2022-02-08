Чтобы предотвратить войну в Европе: Макрон, Шольц и Дуда встретились в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и лидер Польши Анджей Дуда 8 февраля встретились в Берлине. Говорили о путях деэскалации из-за напряжения на границе Украины и России.

Политики обозначили, что их общая цель – предотвратить войну в Европе. В частности, Дуда убежден, что худшего сценария еще можно избежать, но нужно быть едиными и солидарными.

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В твиттере президент Польши написал, что страны должны показать, что говорят единым голосом. Шольц подтвердил, что Германия, Франция и Польша "объединены" для сохранения мира в Европе.

Макрон призывает к диалогу с Россией

Президент Франции во время переговоров призвал к "твердому" диалогу с Россией. Он считает, что это единственный путь к миру.

Мы должны вместе найти пути и средства для ведения твердого диалога с Россией,

– утверждает Макрон.



Встреча Шольца, Дуды и Макрона / Фото KPRP

Макрон только вернулся из Украины

Президент Франции 8 февраля посетил Украину и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это был первый визит французского лидера в наше государство за 24 года.

Во время встречи подтвердили, что Франция должна дать Украине 1,2 миллиарда евро кредита, а также – 130 локомотивов компании Alstom стоимостью 900 миллионов евро, 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Париж и Киев подписали соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной.

Накануне, 7 февраля, Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Политики говорили аж 6 часов. Поднимали темы ситуации вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые выдвинул Кремль.

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