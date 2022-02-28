"Как только мы заехали, нас расстреляли": еще один оккупант рассказал, как попал в плен

Не все российские военные отправляются в "пакетные" войска. Есть те, кто попадает в плен. Один из таких оккупантов рассказал, как он туда попал.

Российские военные не только пополняют ряды "двухсотых", но и регулярно попадают в плен. Один из таких "вояк" рассказал, как так произошло.

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Обстреляли после пересечения границы с Украиной

21-летний оккупант из России рассказал, что их колонну расстреляли украинские военные. Он выжил, поэтому и попал в плен к украинским военным.

Как только мы пересекли границу, нашу колонну расстреляли. Ехали мы из Белгорода на территорию Украины. Нас расстреляли. Меня отправили в госпиталь, сделали операцию. Сейчас я нахожусь в Полтаве. В плену,

– сказал он на видео.

Также оккупант призвал всех военнослужащих из России не заезжать на территорию Украины и не воевать.

Оккупант из России рассказал, как попал в плен – смотрите видео:

Что известно о российском оккупанте. Рядовой Телкоф Юрий Сергеевич, 2000 года рождения, – военнослужащий РФ. Его воинская часть – 52-634.

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