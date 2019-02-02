Шикарные особняки и миллионы в банках: как Луценко причастен к уголовным делам

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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По его мнению, Бондику действительно есть что скрывать, ведь при предыдущей власти он неплохо нажился за счет государства. Кроме того, благодаря влиянию брата он получил очень прибыльную должность в уже упомянутом государственном предприятии.

"После Майдана выяснилось, что при руководстве Бондика кражи и злоупотребления с аммиаком исчисляются десятками тысяч тонн. Это объясняет, откуда в Бондика деньги на шикарный особняк и на рекордной высоты забор", – сообщил Гнап.



13-метровый забор Виктора Бондика

Также журналист-расследователь напомнил, что в 2017 году власть Швейцарии нашла и арестовала на счетах местных банков 21 миллион долларов и 7 миллионов евро, которые принадлежали Виктору Бондику.

Как это часто бывает, на радостях, Генеральный прокурор Юрий Луценко в марте 2017 года написал пламенный пост в Facebook о том, что Бондику сообщено о подозрении. За то, что он обратил средства государственного "Трансхимамиака" в пользу Амстердамского торгового банка, а затем нанес ущерб государству на миллионы долларов,

– сказал Дмитрий.

Гнап добавил, что прошло почти два года, а Бондик до сих пор живет в своем имении, и его забор не снесен и даже не стал меньше. И вот на днях по решению одного из киевских судов стало известно, что громкое дело против Виктора Бондика закрыто за отсутствием состава преступления.

"Кроме того, суд снял арест с его счетов в Украине, что автоматически может повлечь за собой и размораживание его счетов в Швейцарии. И если бы не внимательность журналистов, которые анализируют все решения украинской Фемиды, мы бы и не узнали о закрытии этого резонансного дела", – отметил автор.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко

Лично мне очень интересно, куда денется часть из размороженных миллионов долларов экс-руководителя "Укртрансхимиамиака" Виктора Бондика? Не прирастет ли очередным шикарным поместьем уже сам Юрий Луценко,

– поделился мыслями Дмитрий Гнап.

Дмитрий отметил, что Генеральный прокурор не только "химичит" с уголовными делами, но и неплохо разбирается в математике. Которая утверждает, если в одной части уравнения что-то уменьшается, то потом у кого-то что-то обязательно должно прилагаться.

Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 2 февраля 2019