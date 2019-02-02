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      Шикарні маєтки та мільйони у банках: як Луценко причетний до кримінальних справ

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      Генпрокурор України Юрій Луценко
      Генпрокурор України Юрій Луценко / glavred.info

      Віктор Бондик, який ще у часи правління Януковича очолював державне підприємство "Укртрансхімаміак" побудував найвищий в Україні паркан навколо свого маєтку. А все через те, що по сусідству почали будувати багатоповерхівку. Це 13-метрове диво інженерної думки мало б приховувати від допитливих очей його статки.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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      На його думку, Бондику і справді є що приховувати, адже за попередньої влади він непогано нажився державним коштом. Крім того, завдяки впливу брата він отримав дуже прибуткову посаду у вже згаданому державному підприємстві. 

      "Після Майдану з'ясувалося, що за керівництва Бондика крадіжки і зловживання з аміаком обчислюються десятками тисяч тонн. Це пояснює, звідки у Бондика гроші на шикарний маєток і на рекордної висоти паркан", – повідомив Гнап.

      13-метровий паркан Віктора Бондика
      13-метровий паркан Віктора Бондика

      Також журналіст-розслідувач нагадав, що у 2017 році влада Швейцарії знайшла і заарештувала на рахунках місцевих банків 21 мільйон доларів та 7 мільйонів євро, які належали Віктору Бондику. 

      Як це часто буває, на радощах, Генеральний прокурор Юрій Луценко у березні 2017 року написав полум'яний пост у Facebook, про те, що Бондику повідомлено про підозру. За те, що він обернув кошти державного "Трансхімаміаку" на користь Амстердамського торговельного банку, а відтак завдав збитки державі на мільйони доларів,
      – зауважив Дмитро.

      Гнап додав, що минуло майже два роки, а Бондик досі живе у своєму маєтку, і його паркан не знесений та навіть не став менше. Аж ось днями з рішення одного з київських судів стало відомо, що гучну справу проти Віктора Бондика закрито за відсутністю складу злочину.

      "Крім того, суд зняв арешт з його рахунків в Україні, що автоматично може потягнути за собою і розмороження його рахунків у Швейцарії. І якби не уважність журналістів, які аналізують всі рішення української Феміди ми б і не дізналися про закриття цієї резонансної справи", – наголосив автор.

      Генпрокурор України Юрій Луценко
      Генпрокурор України Юрій Луценко

      Особисто мені, дуже цікаво, куди подінеться частина з розморожених мільйонів доларів екс-керівника "Укртрансхіміаміаку" Віктора Бондика? Чи не приросте черговим шикарним маєтком вже сам Юрій Луценко,
      – поділився думками Дмитро Гнап.

      Дмитро зазначив, що Генеральний прокурор не лише "хімічить" з кримінальними справами, а ще й непогано знається на математиці. Яка твердить, якщо в одній частині рівняння щось зменшується, то потім у когось щось неодмінно має додаватися.

      Відео повного випуску відеоблогу "Право на правду" за 2 лютого 2019

       

      Теги: Новини України Новини політики Корупція Гроші Відеоблоги Юрій Луценко Розслідування
      Джерело: 24 канал
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