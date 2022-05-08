Последний из обстрелов российских оккупантов был в Шипилово. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в эфире национального марафона, передает 24 канал.

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Снаряд в этом селе влетел в дом, в котором скрывались 11 человек. Они были в подвале. Именно поэтому там у нас больше шансов на то, что все же кому-то удалось выжить,

– сказал Гайдай.

По его словам, сейчас завалы в селе Шипилово разбирают, туда уехала бригада спасателей. О сложившейся ситуации можно будет подробнее сообщить позже.

Шипилово российские оккупанты обстреляли в ночь с 7 на 8 мая. Оно расположено вблизи Белогоровки. Обстрелы разрушили двухэтажное здание.

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В той же Белогоровке российские захватчики беспощадно обстреляли школу. Вероятно, там около 60 погибших. Сергей Гайдай сообщал, что удар был тяжелым, и это не оставило гражданским много шансов на спасение. Здание они разрушили полностью, оно просто сложилось.

Также российские оккупанты обстреляли из "Градов" Приволье в Луганской области. Враг 7 мая убил там двоих украинских детей. Вражеский огонь накрыл жилищный сектор и попал в дома. Еще тяжело ранены женщина и двое детей.

Не оставляют в покое россияне и Северодонецк. В этом городе Луганщины они обстреляли больницу. Также захватчики продолжили стрелять по химическому заводу "Азот". Там есть значительные разрушения. Жилые районы Луганщины 6 мая российские оккупанты обстреляли 24 раза.

Также городской голова Попасной в Луганской области сообщал, что российские захватчики серьезно сосредоточились на том, чтобы взять город. Там продолжаются тяжелые ожесточенные бои. Враг хочет оцепить город. Городской голова уверен, что россиянам этого сделать не удастся.

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