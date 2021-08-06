Соответствующее решение о чествовании памяти Степана Чубенко приняли 5 августа на внеочередной сессии Краматорского городского совета.

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Школа в Краматорске будет носить имя Степана Чубенко

Депутаты приняли решение о переименовании общеобразовательной школы I – III ступеней № 12 на Краматорский учреждение общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко,

– говорится в сообщении.

Инициировали это решение и школьники, и педагогический коллектив учреждения, и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.

Исполняющая обязанности начальника горуправления образования города Елена Дрыга рассказала "Укринформу", что мама Степана продолжает работать в этой школе учителем русского языка и литературы. Поэтому это решение депутатов для нее, как и для всех работников и учеников школы, является очень важным и ценным.

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