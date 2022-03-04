Школа в Житомире разрушена, но жертв нет
4 марта 2022 , 10:09Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Житомире оккупанты попали в школу. Произошло это 4 марта в 09:35.
По словам спасателей, российский снаряд попал в здание по улице Малая Бердичевская.
Важно В Житомире ракета попала в школу
Как следствие – школа была разрушена. К счастью, пожар не вспыхнул. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Спасатели ГСЧС эвакуировали 5 человек. От ГСЧС привлекли 40 человек и 5 единиц техники,
– подчеркнули в ГСЧС.
Ракета попала в школу Житомира: смотрите видео
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