Школа в Житомире разрушена, но жертв нет

В Житомире оккупанты попали в школу. Произошло это 4 марта в 09:35.

По словам спасателей, российский снаряд попал в здание по улице Малая Бердичевская.

Важно В Житомире ракета попала в школу

Как следствие – школа была разрушена. К счастью, пожар не вспыхнул. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Спасатели ГСЧС эвакуировали 5 человек. От ГСЧС привлекли 40 человек и 5 единиц техники,

– подчеркнули в ГСЧС.

Ракета попала в школу Житомира: смотрите видео

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